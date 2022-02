“Las maquinarias son las más felices de que esta elección pase de agache”: Ricardo Ferro, uribista que quiere saltar de la Cámara al Senado

El representante a la Cámara por el Tolima fue el ponente de la ley de vacunas gratis.

Al representante a la Cámara Ricardo Ferro no le gusta que le pregunten por las elecciones presidenciales a menos de dos semanas de los comicios legislativos. Según él, uno de los motivos por los que el país no marcha como debería es que hay un divorcio entre el legislativo y la ciudadanía: la elección de los congresistas no es tomada en serio y los colombianos no entienden el poder que adquiere alguien que logra esa credencial.

Es necesario que la gente conozca las hojas de vida de los candidatos, las propuestas de los candidatos y si tienen antecedentes o no. Las maquinarias son las más felices de que esta elección pase de agache mientras están llenando las calles de lo que se llama popularmente el TLC: las tejas, ladrillos y cemento. Si están más preocupados por la elección presidencial en este momento, ahí están felices las maquinarias y la corruptela eligiendo los mismos de siempre, o el hijo de, el hermano de, el sobrino de o el yerno de, para que vuelvan y queden los mismos.

Alfonso Ferro, su padre, fue juez municipal y alcalde del municipio de Carmen de Apicalá, en Tolima. Patricia Alvira Arce, su esposa, estuvo vinculada a la sección tolimense de la Fiscalía General de la Nación hasta agosto pasado para acompañar a Ricardo a su aspiración en el Senado, y estuvo involucrada en investigaciones por conflictos de interés.

Por otro lado, al partido Centro Democrático —al que él está vinculado desde su origen— también lo rodean las polémicas típicas de las élites políticas: en sus filas hay herederos de ingenios azucareros y esposas de líderes gremiales, además del expresidente colombiano más influyente de los últimos tiempos.

No obstante, en su discurso, Ricardo Ferro se aparta a sí mismo de los clanes políticos y las maquinarias electorales. El tolimense se presenta a sí mismo como un político honrado y hecho a pulso.

Yo arranqué a hacer política cuando tenía 18 años y en 30 años que llevo no tengo una sola investigación por corrupción; jamás en mi vida he sido investigado por corrupción. Eso me permite hablar con propiedad con respecto al tema. Ahora en el Congreso de la República logré presentar más de 70 proyectos de ley, siendo autor o coautor, e hice más de 20 debates de control político.

La hoja de vida

Inició su carrera en el Concejo de Carmen de Apicalá y desempeñó cargos importantes durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, tanto en la Consejería de Palacio como en el Ministerio de Ambiente. Para ese entonces, el Partido de La U era uribista —por eso la letra— y él era uno de sus miembros.

Para él, su vinculación al partido Centro Democrático se da porque su visión de país es compatible con la del partido.

Yo me identifico con los pilares del Centro Democrático. Fundamentalmente, siempre he defendido la necesidad de que cualquier tipo de de acción desde lo público parta del derecho a la vida. Para defender ese derecho está de por medio la seguridad. También está la posibilidad de que las personas puedan desarrollar una actividad económica para garantizar un sustento. Además, la necesidad de que haya una distribución equitativa de las cargas y beneficios que podamos lograr, que haya equidad social.

El presidente que su partido ayudó a posicionar, Iván Duque Márquez, le parece merecedor de reconocimiento por su manejo de la pandemia. Eso sí, Ferro se da algo de crédito a sí mismo por el éxito del Plan Nacional de Vacunación.

Ricardo Ferro ganó su curul actual, como representante por el Tolima del Centro Democrático, con 33.194 votos. En ese cargo, el logro del que se siente más orgulloso es la autoría de la Ley 2064 de 2020, en la que se garantizó la aplicación gratuita de vacunas contra el covid-19.

Propuestas

Las propuestas con las que Ricardo Ferro quiere saltar de la Cámara al Senado están orientadas, principalmente, al control político en entes territoriales.

Por ejemplo, quiere declarar la muerte política y expropiación de todos los bienes a los alcaldes y gobernadores que generen elefantes blancos —obras en las que se ha gastado más presupuesto del que podrían retornar o que no están cumpliendo el propósito para el que las construyeron—. Según él, las pérdidas que causan en el erario ascienden a los 23 billones de pesos.

Además, Ricardo Ferro busca una gestión eficiente de los recursos, de modo que se pueda lograr una conectividad rural y aumentar la cobertura en salud. Otra propuesta incluye una revolución educativa:

Para que nuestros jóvenes, cuando se gradúen, no engrosen la lista de desempleados de Colombia. Vamos a tener la posibilidad de que Colombia sea un país de empresarios. Para eso hay que hacer una gran revolución educativa que nos permita modificar el pénsum académico. Yo no tengo nada en contra de que los niños aprendan cuáles son las capitales de los países de África o todos los elementos de la tabla periódica, pero yo creo que eso no es incompatible con que los niños aprendan los fundamentos para hacer una empresa: que tenga las bases de contabilidad, que aprendan a administrar el dinero, que sepan cómo hacer el día de mañana cuando les toque montar una empresa. Sin lugar a dudas, el siglo XXI es el siglo del emprendimiento el siglo de los empresarios.

