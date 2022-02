Paloma Valencia: “a los colombianos nos falta gratitud con nuestras Fuerzas Armadas”

La la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia denunció una agresión contra su madre.

Infobae: El partido al que usted pertenece ha pasado por algunas discusiones a nivel interno, donde ha estado presente María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y otros ¿Qué percepción tiene de estos conflictos?¿Considera qué ha afectado la unión del Centro Democrático?

Paloma Valencia (P.V): Creo que siempre se generan diferencias al interior de los partidos, porque unos apoyan a uno y otros a otros; las listas abiertas generan una competencia interna que crean tensiones, pero eso no significa que el partido esté en crisis, eso significa que estamos en vísperas electorales donde cada quién tiene unas preferencias y una apuesta individual. Yo soy de las que tiene una opinión y es que nuestro candidato tiene un candidato, Oscar Iván Zuluaga, al que yo apoyo, admiro y espero que sea el próximo presidente.

Yo le pido a todos los uribistas que quieren defender nuestro partido y que quieren preservar el legado del presidente Uribe que se abstengan de participar en cualquier consulta presidencial, por ahora, porque nuestra consulta para marzo es solo para Senado y Cámara.

Infobae: El Centro Democrático es un partido creado alrededor de la figura de Álvaro Uribe, pero por primera vez el expresidente no hará parte de su bancada. ¿Cómo cree que pueda afectar al partido no contar con su líder natural?

P.V.: Yo veo el panorama con completo entusiasmo, yo creo que la gente que respalda y quiere al presidente Uribe entiende que este es el partido de él y que aquí están las personas que representan las ideas del presidente, y que el legado continúa. Además, yo no veo a ningún uribista votando por un partido que no sea el Centro Democratico.

Infobae: ¿Por qué no aspiró a ser la cabeza de lista de su partido?

P.V: Claro que aspiré, pero no lo logré, fracasé en eso. Por otro lado, yo apoye que fuera después María Fernanda Cabal, porque ella obtuvo la segunda intención de voto más alta en las encuestas que hicimos y creo que hubiera sido un buen mensaje. Pero bueno, entendemos que Miguel Uribe no tiene los votos y la idea es que llegue al Congreso.

Infobae: Su eslogan de campaña es “la democracia en buenas manos” ¿Qué es la democracia para usted, y por qué son “buenas manos” las suyas?

Yo creo que la democracia está en buenas manos cuando la gente me da el voto, porque, primero yo soy un líder de opinión, yo no hago politiquería, yo no uso dinero para comprar votos; yo creo que ese es un gran aporte a la democracia, tener políticos que representen ideas y convicciones.

Lo segundo, porque mi trabajo legislativo ha estado enfocado a solucionar problemas de los colombianos y yo creo que de eso se trata la democracia, de ofrecer soluciones a los problemas concretos. Y tercero, hay un tema de buenas manos por oposición a la corrupción, yo soy una persona absolutamente honesta y he presentado la reforma a la justicia para que logremos sacar adelante una justicia que persiga a los corruptos.

Infobae: ¿Cuáles son sus principales apuestas si logra llegar nuevamente al senado?

P.V: Tengo cosas que me quedan y tengo cosas nuevas. Me queda, primero, el proyecto de la competencia, entre 2018 y 2019 se quebraron 10 % de los tenderos de este país, 22.000 tenderos y resulta que es porque nosotros no hemos cuidado la competencia. Lo ideal sería que la superintendencia tome acciones cuando haya abuso de acciones dominantes que es lo que estamos viendo en muchos mercados.

Segundo, el crédito agropecuario, uno no puede creer que el censo indique que uno de cada seis campesinos ha recibido crédito, por lo que el proyecto busca crear nuevas categorías para facilitar el acceso al crédito.

Tercero, un proyecto para madres cabeza de hogar, que no entiendo como no lo he podido sacar del congreso, que es un proyecto que se necesita, pues el 40 % de los hogares de este país son sustentados por mujeres cabeza de hogar, este se llama ‘Estado contigo’. Que busca ayudarles a liberar tiempo para sus compartir con sus hijos y logren otras actividades, además, el ICBF no puede ser el que persigue a la mujer para quitarle sus hijos sino que tiene que acompañar, hacer alertas tempranas y enseñar.

Y otro en el que quiero insistir es el de la sala especial para las Fuerzas Armadas, ante la JEP. Yo creo que nosotros no podemos seguir permitiendo que se juzgue a nuestros soldados y policías, por un procedimiento que desconoce la presunción de inocencia, que casi que los obliga a confesar para quedar libres y que tiene un sesgo de sus magistrados.

Además, de la reforma a la justicia, Colombia necesita una justicia más simple y parecida a la tutela, oportuna y rápida, necesita una sola corte para tener una jurisprudencia más rápida, necesitamos un tribunal deforado, para que no haya cruce de favores entre los magistrados y congresistas, sino que realmente podramos meter a la carcel a los de cuello blando; y finalmente necesitamos órganos de control que no dependan de los políticos, porque los órganos de control se vuelven cómplices de la corrupción en este país.

Y de proyectos nuevos vengo con una idea de que sea posible militarizar las ciudades cuando hay desbordamiento de violencia, porque los alcaldes decidieron que no se pueden militarizar sin la autorización de ellos; y creo que es incorrecto porque la constitución no dice eso. Así que dejaremos establecido que sea el presidente el que tome la decisión cuando la seguridad de los ciudadanos así lo exija. Porque la seguridad no es un bien que presta el Estado optativamente, sino la seguridad es la base de los demás derechos.

Infobae: Usted mencionó al ICBF, en los últimos años las denuncias por irregularidades al interior de los hogares y establecimientos de dicha institución han aumentado por la violación a los derechos de los menores, en este sentido ¿Cree que es necesaria una reforma al ICBF?

P.V: Yo creo que el ICBF necesita una reforma integral que lo enfoque en la prevención y no en el fracaso de las familias, que quiero decir, el ICBF hoy tiene una estrategia de prevención pero me parece que es inferior a lo que debiera ser. Nosotros debemos estar pendientes de las familias, y no decir: porque como la familia fracaso porque hubo maltrato, porque hubo violencia sexual entonces venga y le quito el niño, no. Nosotros deberíamos estar pendientes de las familias con un sistema de alertas tempranas como existen en muchas partes del mundo.

Infobae: Por otro lado, mencionó el tema de seguridad y Fuerzas Armadas, en los últimos años esto ha causado gran debate pues el Centro Democrático se ha caracterizado por la defensa de las instituciones militares. En caso de que se compruebe que un agente del Estado violó o vulnera uno de los derechos fundamentales de uno ciudadano, de acuerdo a su visión ¿Cómo debería proceder la justicia?

P.V: Con toda contundencia, yo jamás he pedido impunidad para las fuerzas armadas. Quien comete un delito desde las fuerzas armadas tiene que responder por él. Pero uno no puede pretender como están pretendiendo en Colombia, que las fuerzas armadas no tengan presunción de inocencia; y es que a usted lo acusen y usted de una vez es culpable.

Yo a veces creo que a los ciudadanos colombianos nos falta gratitud con nuestras fuerzas, este país es una democracia por nuestros soldados y policías, que les ha tocado enfrentar al cartel de Medellín con todo el terrorismo que causo, cartel de Cali, los paramilitares, el Eln, el Clan de Golfo y otros. Salió en El Tiempo, que el año pasado mataron, luego del paro del año pasado, dos miembros de la fuerza pública al día, impresionante ¿Cómo quieres que esas personas salgan a combatir semejantes peligros, cuando la ciudadanía no hace sino decir que son genocidas y asesinos?

En esto quiero ser clara, todo el rechazó a la violación de derechos humanos, los casos de agentes de estado culpables son esporádicos y alistados, comparado con el actual de 500.000 hombre que tiene este país que proceden con completa transparencia. Y una cosa importante, la gente dice, es que los uribistas están de acuerdo con los falsos positivos, absolutamente no y categóricamente no, quien comete un delito como los falsos positivos en Soacha tiene que pagar cárcel; y que quede claro, los que soltaron a los de los falsos positivos no fueron los uribistas fueron los que dijeron sí, en los acuerdos de la Habana. Así como los genocidas de las Farc tiene que pagar cárcel, los genocidas del ejército también.

Infobae: Por estos días se ha producido polémica por algunas relación de miembros de Pacto Histórico, como Gustavo Petro con el régimen de Maduro y Piedad Córdoba con las Farc ¿Por qué cree que esto es posible?

P.V: Yo estoy completamente convencida que Petro es todavía cercano a Nicolás Maduro, la primera evidencia: el apoyo que le da (el expresidente de España José Luis Rodríguez) Zapatero que es el asesor número uno de Maduro, le da su apoyo a Petro, la segunda, que Piedad Córdoba que acabo de ser señalada de se una de las que recibía plata de Alex Saab y de Nicolás Madura, es la número 8 en la lista de Petro; y tercero, uno ve en ese contexto que Maduro y Petro salen a insultarse ¿Nos creen pendejos?

En cuanto a Piedad Córdoba, desde el primer momento que salió el computador de Raul Reyes, yo creí en la relación de Piedad con las Farc, y las creí porque ese computador fue revisado por la interpol y la policía internacional y ellos señalaron que el computador no habían sido manipulado, que la información la conoció el país y que con unos malabares políticos decidieron desconocer la información tan grave: negociar con la vida de los secuestrado, Ingrid Betancourt candidata presidencial contó que en su caso, ella había dicho que no se debía soltar para obtener mayores beneficios ¿Qué es eso?, los vínculos del senador Cepeda con las Farc que es evidente por varios correos y los terceros, la complicidad del régimen de Correa con las Farc.

Infobae: ¿Considera que los movimientos y coaliciones nuevas son un riesgo para la democracia? ¿Por qué?

P.V: Creo que en la democracia caben todas las ideologías ¿Cuáles? las que respetan las reglas de la democracia. La pregunta es ¿A cuál Petro estamos enfrentando? Al alcalde mediocre que tuvo Bogotá o estamos enfrentando un Petro chavista que se quiere quedar en el poder durante muchos años. Y creo que lo que estamos enfrentando es una amenaza para la democracia, porque hoy veo a Chavez muy cercano a Maduro, veo el petrochavismo llegando a Colombia, así como la incidencia de Cuba y Rusia. Colombia está en riesgo de un régimen totalitario.

En un hipotético gobierno ideológicamente alejado del Centro Democrático, pero no opuesto, como lo podría ser el de Rodolfo Hernández o la Coalición Centro Esperanza, ¿cuál sería la posición de Paloma Valencia? ¿Cuál cree que sería la posición del partido?

Yo creo que hoy como demócrata nuestro deber es defender la democracia, y por tanto si solo hubieran dos opciones yo votaría en contra de Petro.





