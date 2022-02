Familiares de Mauricio Leal afirman que hay una pruebas de que otra persona estuvo involucrada en el crimen

Familiares de Jhonier Leal piden a la Fiscalía a que mantenga las investigaciones. Foto: Jhonier Leal Peluquería

Ya han pasado casi tres meses desde que Colombia se enteró de la muerte de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández. Tras varias semanas de investigación se pudo determinar que Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, era uno de los principales sospechosos del crimen que se llevó a cabo en la casa del estilista en La Calera. Tras avanzar con las investigaciones, el hermano del estilista fue capturado el viernes 14 de enero y finalmente aceptó los cargos el pasado martes 19.

“He tomado una decisión súper importante y muy personal de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón, antes que nada, a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos”, afirmó Jhonier Leal.

Luego de esto, se han dado a conocer detalles de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, qué fue lo que sucedió esa noche del 21 de noviembre y madrugada del 22, cómo asesinó a sus familiares, qué hizo después de haber cometido el crimen, las razones que tenía para acabar con la vida de Mauricio y Marleny, y hasta los otros negocios que tenía además de su salón de belleza.

Ahora, los familiares de Mauricio Leal y Marleny Hernández, piden a la Fiscalía que mantengan las investigaciones, ya que no descartan que Jhonier Leal esté mintiendo sobre lo sucedido, ya que podría haber contado con la presencia de alguien más que le habría ayudado a cometer el crimen y aseguran que hay una prueba que confirma que esa existe otra persona involucrada en los hechos.

En una entrevista con Focus Noticias, uno de los primos de los hermanos Leal aseguró que, “lo único que sabemos es que hay más personas, sabemos que Jhonier las está encubriendo y ese es el trabajo de la Fiscalía, investigar a quién en realidad está encubriendo, no dejar esta investigación así como va y saber la verdad”.

“Esta investigación está incompleta, a esto le faltan muchos ‘pelos’ (...) Sabemos que Jhonier no lo hizo solo, sabemos que hubo más personas y Jhonier lo está o la está protegiendo. (...) no puedo decir que Jhonier fue el que lo mató, pero sí puedo decir que Jhonier estuvo en la casa cuando estaban pasando las cosas ahí. Si él está tapando a alguien y lo está encubriendo, el trabajo no es de la familia, es de la Fiscalía”, aseguró su primo.

Y aseguró que, “el día de la imputación de cargos, el mismo fiscal conocía de una sangre que no era ninguno de los tres, pero que era del mismo ciclo familiar, ¿de quién es?, desde ese día que dijo eso nos levantó sospechas de que habían otra persona”.

Su tía, que también habló con el mismo medio, aseguró que, “la justicia del hombre, con todo respeto, puede fallar, a favor o en contra, pero la justicia de Dios nunca falla”, pero es contundente al decir que si él fue el que ocasionó los terribles hechos, que, “cancele la deuda y pague” y afirmó que guarda la esperanza de que él no lo haya hecho.

“Si él es culpable, me duele, pero que cancele la deuda y pague. Ahora, ¿Qué lo están declarando con problemas psiquiátricos? Los médicos sabrán. (...) Me duele en el alma, es mi sobrino amado, pero que pague si es culpable”, añadió.

Luego agregó que, “a la justicia le toca averiguar qué pasó, quién lo hizo, cuántos lo hicieron. (,...) No sé si Jhonier lo hizo solo y fue el causante. En nuestro corazón guardamos la esperanza de que no sea. Otra cosa, si no fue y está tapando algo, que lo diga y nos quite la incertidumbre. ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que confiese! No tiene que pagar una condena si no lo hizo”.

