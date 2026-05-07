Álvaro Uribe denunció amenazas contra el senador Carlos Meisel, el mismo día que asesinaron a Mileidy Villada, concejala del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe expuso las amenazas que le estarían llegando al senador opositor del Centro Democrático Carlos Meisel, por parte de sujetos sin identificarse - crédito suministrada a Infobae Colombia - Carlos Ortega/EFE

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó el jueves 7 de mayo el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Villada, y aprovechó para denunciar lo que serían, según él, las amenazas contra el senador Carlos Meisel, ambos integrantes del partido Centro Democrático. Su publicación, en las redes sociales, causó revuelo en un día en el que la violencia se ensañó contra su colectividad.

En un mensaje publicado en su perfil de X, Uribe Vélez compartió el pantallazo de un mensaje que llegó a la cuenta de Whatsapp del congresista de oposición, acompañado de un corto, pero contundente mensaje frente a este suceso. “Asesinan a nuestra Concejal Mileydi en Obando y amenazan al senador Meisel”, expresó el exmandatario, que se unió a las voces de rechazo frente al sicariato que acabó con la vida de la congresista.

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Con este mensaje en su perfil de X, el expresidente Álvaro Uribe reveló las amenazas contra el senador Carlos Meisel, por parte de actores anónimos - crédito @alvarouribevel/X

La denuncia de Uribe se conoció a la par del repudio generalizado desde su partido frente a lo sucedido con Villada, que fue abordada por dos hombres armados en una motocicleta, que dispararon contra la cabildante y huyeron del lugar, según informaron medios locales y la propia Policía del Valle. En un suceso que enlutó al municipio, ubicado al norte del departamento, y en el que tendrían presencia grupos armados.

¿Qué decía el mensaje que, según Álvaro Uribe, le llegó a Carlos Meisel?

En lo que concierne a la amenaza dirigida al senador Meisel, el contenido del mensaje incluye referencias explícitas al asesinato del ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como advertencias directas al congresista. “Vea senador meisell (sic), no nos quedó grande acabar con un candidato presidencial como fue su amiguito de mierda (sic), mucho menos con usted senador", se leyó en la primera parte del mensaje.

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En el mismo, se leyó cómo el congresista estaría siendo víctima de estas intimidaciones. “Cree que con sus discursos a vos alta (sic) va a metenerle miedo a todo el mundo, pues con nosotros se equivoca, pues le llegó la hora el congreso volverá a tener una silla bacia (sic) y Colombia llorará nuevamente otro político de mierda ya estamos en el Atlántico y está ves (sic) será más fuerte”, se detalló en el texto.

El expresidente Álvaro Uribe reveló el mensaje que, según él, le llegó al senador Carlos Meisel en su Whatsapp, en el que fue amenazado de muerte - crédito @alvarouribevel/X

La situación generó reacciones inmediatas del líder del Centro Democrático, que con su revelación exigió a las autoridades garantizar la protección de sus líderes y el esclarecimiento de los hechos. A su vez, la colectividad reiteró su rechazo a cualquier forma de intimidación política tras el crimen de Villada, que se suma a una serie de ataques contra funcionarios y representantes de partidos en distintas regiones.

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Cabe destacar que organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el aumento de los ataques contra líderes políticos y sociales en el país. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, se documentó el asesinato de 34 líderes sociales y defensores de derechos humanos (30 hombres y 4 mujeres), en cifras que en su momento causaron alarma en el país.

Indepaz y la Defensoría señalaron que persisten los factores de riesgo debido a la respuesta institucional fragmentada a las amenazas previas - crédito @Indepaz/X

“Con profundo dolor rechazamos el cobarde asesinato de nuestra presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle, Mileidy Villada. A solo 25 días de las elecciones, nuevamente nuestro partido es golpeado por la violencia que hoy azota a Colombia y sigue acabando con la vida de líderes políticos y voces de oposición”, expresó el partido en sus redes sociales, en el que exigió el peso de la ley para los responsables.

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