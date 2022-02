“Me aman más mis seguidores”: la fuerte pulla de Álvaro Lemmon contra su familia

En las redes sociales no deja de hablarse de Álvaro Lemmon, más conocido como el ‘hombre caimán’ / Captura de pantalla

Luego de popularizarse en redes sociales un video en el que aparece el humorista conocido como el hombre caimán vendiendo mochilas en Santa Martha y afirmando que estaba atravesando por una difícil situación económica, muchos comentarios han surgido en redes sociales y entre colegas de su gremio, cuestionando la veracidad de la grabación y de las condiciones en que vive Lemmon.

De hecho, él mismo tuvo que salir a rectificar algunos apartados del video, indicando que fue “exagerado” y hasta que se trató de un dramatizado; pero con todo y eso, las críticas no pararon, mientras que de otro lado varias personas buscaron maneras para apoyarlo monetariamente.

Justamente, en medio de las voces en contra del actuar del humorista reconocido por su participación en Sábados Felices, estuvo la de su familia, que rechazó tajantemente aquella grabación; incluso, algunos de sus allegados emitieron un comunicado expresando su total inconformismo con el actuar del comediante y el hecho de generar lástima, como indicaron en su mensaje.

“Ningún trabajo es indigno, lo que es indigno es querer generar lástima por no saber administrar sus finanzas, y además de eso querer ganar fama dejando mal a su familia”, expresaron los familiares de Álvaro Lemmon en la comunicación que, como no podía ser de otra manera, fue vista por el famoso, quien no dudó en publicar una fuerte contestación a través de su cuenta de Instagram.

Le puede interesar: Elianis Garrido respondió si estaría de nuevo con alguien que no tiene entre sus planes el matrimonio

Con una foto suya en pose de pensativo, Lemmon redactó un aviso que terminó siendo un fuerte dardo contra sus allegados. “La reflexión después de todo esto... me aman más ustedes que mi propia familia, eso me entristece el alma y el corazón”, señaló.

Acto seguido, mostró el aprecio que tiene hacia sus fanáticos indicando que, “a mis admiradores los amo profundamente”. Estos no dudaron en comentar el post, que se acerca a las 300 réplicas.

“Aquí estamos para apoyarte, a veces la familia prefiere las apariencias que al mismo familiar”; “Mi hermano querido, eres un artista y te debes a tu público y el público de tu país te quiere y te admira”; “Animo la gente solo ofrece lo que esta en su corazón y hay gente que solo sirve para criticar y juzgar al prójimo, bendiciones”; “Tú puedes, hombre caimán, la vida y Dios nos pone obstáculos para ser mejores que ayer!” y “Cuando no hay plata se le acaba el amor a muchos. Eso le pasó a ti”, fueron solo algunos de los mensajes de apoyo al nacido en el municipio de Plato, Magdalena.

El humorista se pronunció luego del comunicado emitido por su familia y donde rechazan el video difundido en redes sociales. FOTO: Captura de pantalla de Instagram (alvarolemmonoficial)

Por otro lado, la esposa del comediante contó la verdad tras este video que fue publicado por Jimmy Humor, influenciador que también es fan de Lemmon.

María Alexandra Martínez, compañera del hombre caimán contó en diálogo con Caracol Radio que en uno de esos días en los que ambos salen a los centros comerciales de Santa Marta para vender los DVD, mochilas y demás productos del humorista, se encontraron con Jimmy Humor y este le expresó que en lugar de estar vendiendo cosas en los comercios, debería aprovechar sus seguidores en redes sociales para monetizar su contenido, precisando también que no están en crisis económica.

“La familia de él sabe que nos vinimos para acá porque en Bogotá nos echaban de todos lados por no poder pagar. La camioneta está embargada, nos la van a quitar”, aclaró.

SEGUIR LEYENDO: