“Te metiste con mi amor platónico”: Epa Colombia se suma a la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

Original tomada de Instagram @epa_colombia @andreavaldirisos @yinacalderonoficial

En medio del proceso de recuperación que vive Yina Calderón, luego de las múltiples intervenciones estéticas a las que sometió para obtener la figura con la que tanto había soñado y con la que pretende ser reconocida como la ‘Barbie colombiana’, la huilense apareció en sus redes sociales para referirse al peso de Andrea Valdiri.

Sin embargo, la bailarina no se quedó callada y respondió a la polémica empresaria con lo siguiente:

“Cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de qué es tener hijos, ese día hablamos tu y yo… pero eres una mujer que ha pasado por miles de cirujanos… cuando tú tengas las redes sociales utilízalas para bien, qué tal yo con un producto de tu empresa y hablara mal”, respondió La Valdiri a través de sus ‘InstaStories’.

Pero la pelea no solamente quedó entre la bailarina y Yina Calderón, sino que a esta se sumó Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, quien defendió a capa y espada a la que ella denomina como su “amor platónico” de los ataques de la empresaria de fajas.

“Me encanta La Valdiri como peina a Yina. Definitivamente alguien tenía que peinarla. Ahora dice que La Valdiri también está enamorada de ella, en fin linda, no te metas con el amor platónico de Epa Colombia. Aprende a respetar los emprendimientos”, puntualizó la bogotana en sus historias de Instagram.

Le puede interesar: En balacera terminó frustrado atraco a la senadora Paola Holguín en Medellín

Y es que, los comentarios mal intencionados de Yina Calderón hacían referencia a que Andrea Valdiri sigue viéndose “gorda” luego de haberse realizado una liposucción, aumento de sus prótesis mamarias, entre otros; Epa Colombia llevó nuevamente la discusión a que la DJ estaría planeando incursionar en el mundo de los productos capilares.

“Le dijiste a tu hermana que sacara keratinas para dañar mi negocio, como no pudiste le dijiste a Magic Yir que sacara keratinas para volver a dañar mi negocio. Tampoco pegó y me dices en la cara que la próxima semana tú sacas keratinas. Si quieres emprender, hazlo porque realmente quieres salir adelante pero no le dañes la vida a alguien que se superó”, concluyó Epa Colombia.

Aquí las declaraciones de Epa Colombia :

Tomada de Instagram @rechismes

Los seguidores de las generadoras de contenido no han dejado pasar ningún detalle de este nuevo enfrentamiento entre Yina Calderón y Epa Colombia, por lo que el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar la información que se acerca a las 11.500 ‘me gusta’ y ha obtenido 530 comentarios de los internautas.

Entre esos destaca el de la propia Daneidy Barrera Rojas, quien comentó:

“Si quieres emprender hazlo por qué quieres salir adelante y generar empleo pero no le dañes la vida a una persona que se superó y ahora mismo es número 1 en Colombia. Ya no podrán reenvasar mis keratinas en esos envases haciendo creer a las clientas que son mejor que yo”.

Tomada de Instagram @rechismes

Otros de los comentarios señalan que se trataría de una nueva estrategia de las empresarias para aumentan sus seguidores, mientras que los más fieles a cada una de ellas se enfrentan en decir que desde cada esquina tienen la razón.

“Más peinada que 20 peinadas”, “Pelea de operadas”, “Yina lo hace a propósito, le encanta la polémica”, “Pero que vieja tan metida es esa Epa, acaso ese pedo es de ella”, “Puro show para aumentar seguidores”, “Pero yina en estos días subió un chat con Epa donde le decía que lo que necesitara ala orden q para eso eran las amigas y desde unos días se tiran supuestamente que va eso lo hacen por marketing”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: