Jaime Bayly pide cadena perpetua a Jhonier Leal y afirma que es, “un degenerado, un monstruo”

El periodista se refirió al caso de Mauricio Leal. Fotos: Capturas

El caso de Mauricio Leal en el que él y su madre fueron asesinados por su hermano, Jhonier Leal, sigue generando debate en el mundo. La forma en la que se llevó a cabo el crimen y cómo, tras algunos meses, el hermano del reconocido estilista admitió su culpa y aceptó la responsabilidad en el crimen, es rechazado por varias personas, en este caso, por parte del periodista peruando, Jaime Bayly.

El presentador, periodista y escritor habló de lo sucedido con Mauricio Leal aquella noche del domingo 21 de noviembre del 2021 y madrugada del lunes 22. En el programa de televisión que conduce, en el que ya es reconocido por hablar de diferentes temas, no pudo ocultar su enojo y rechazó lo sucedido en la familia Leal - Hernández.

Pese a que el caso de Mauricio Leal fue de interés general del país y la audiencia de su hermano, Jhonier Leal, fue transmitida por muchos medios de comunicación colombianos, estos se cuidaron bastante con respecto a los adjetivos que utilizaban para mencionar al hermano del estilista y no descalificarlo con estos. En cambio, Jaime Bayly fue de frente al momento de criticar, repudiar y rechazar los actos de Jhonier, al quien llamó: “degenerado (...) el hijo depravado, el hermano desalmado, que mata a su madre y su hermano por dinero, por celos, por envidia”.

“Mauricio Leal, no solo mantenía a su madre a la que adoraba, a la que hubiera sido incapaz de matar, pero también a este hermano, pero este aparentemente no era demasiado útil para nada. Es de suponer que el hermano se sentía marginado, humillado ante el éxito del peluquero y seguramente maliciaba estúpidamente que merecía quedarse con la plata de su hermano exitoso”, afirmó el periodista que actualmente reside en Miami.

Jaime Bayly hace un resumen del caso y luego presenta una pequeña reflexión sobre los hechos en los que Jhonier Leal, primero acabó con la vida de su madre, luego torturó a Mauricio Leal, hasta ocasionarle la muerte y después quiso inculpar a Jair Ruiz, el chofer de la familia.

“Cuán malvados, cuán ruines, cuán abyectos podemos llegar a ser los seres humanos, matar a su madre a cuchillazos, y hacerlo por dinero, tampoco es que él viviera en la calle o no tenía qué comer, Mauricio era un chico de buen corazón y lo mantenía”, afirmó.

Sobre la confesión de Jhonier en la que aseguró que: “he tomado una decisión superimportante y muy personal de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón, antes que nada, a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos”, Jaime Bayly califica esto como un acto “sangre fría, de sangre helada”.

“Fíjense con qué sangre fría, con qué sangre helada, el tipo confiesa que ha matado a su madre a cuchillazos. No encuentro yo, en su voz, un acto de arrepentimiento, de dolor, de culpa. Es un monstruo”, asegura el periodista que luego agrega, “le pide perdón a sus hijos y luego a las víctimas, pero es que a las víctimas ya no les puedes pedirles perdón, ya las mataste a cuchillazos, ya no existen, Pero no parece afligido ni compungido”.

Exaltado por el caso y con mucho enojo, Bayly afirma que Jhonier es un, “menudo crápula, menudo crápula, espero que le den cadena perpetua a este degenerado (...) qué malvado, qué perverso, qué degenerado. No solo malo, no solo cruel, no solo asesino de su propia madre, además estúpido, consistentemente estúpido”.

Por último agregó, “No sé si hay pena de muerte en Colombia, creo que no, pero si no hay pena de muerte, este tipo merece sufrir un poquito, lo que hizo es inconcebible. Ya sabemos que los seres humanos podemos ser malvados, desgraciados, crueles, ¿pero matar a tu madre a cuchillazos por dinero?”.

