⁠Artículo internacional advierte que liquidación de EPS y traslados masivos deterioran la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano

Se examinó el efecto de la concentración de afiliados en determinadas EPS tras procesos de liquidación ordenados por las autoridades sanitarias - crédito Visuales IA

Un estudio científico publicado en la revista British Medical Journal Global Health concluyó que los traslados masivos de afiliados provenientes de Entidades Promotoras de Salud (EPS) liquidadas han tenido un impacto negativo sobre la sostenibilidad financiera del sistema de aseguramiento en salud en Colombia.

La investigación evaluó el comportamiento financiero de nueve EPS receptoras entre 2017 y 2024 y encontró que los movimientos obligatorios de usuarios estuvieron asociados con una reducción de los márgenes operativos y un incremento de las presiones económicas sobre las aseguradoras.

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El artículo, titulado: “Efecto de los traslados masivos de afiliados desde aseguradoras de salud liquidadas sobre la sostenibilidad financiera del aseguramiento en salud: un estudio ecológico en el sistema de salud colombiano”, fue elaborado por los investigadores Carlos Eduardo Pinzón Flórez, Ciro Gómez Ardila y Myriam Ruiz-Rodríguez.

La investigación señala que entre 2010 y 2024 más de 20 EPS fueron liquidadas en Colombia, situación que provocó el traslado de millones de afiliados hacia otras entidades aseguradoras. Según el documento, estos procesos ocurrieron “sin ajustes financieros que reflejen el perfil de riesgo sanitario de la población transferida”.

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De acuerdo con los resultados, los márgenes operativos promedio de las EPS analizadas pasaron de 3,2% en 2017 a -0,59% en 2024. Además, las estimaciones del modelo econométrico mostraron que los traslados masivos redujeron los márgenes operativos en 1,2 puntos porcentuales.

“Los traslados masivos no compensados de afiliados provenientes de EPS liquidadas tienen un impacto negativo significativo sobre la sostenibilidad financiera de las aseguradoras receptoras”, señala el documento publicado por BMJ Global Health.

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Impacto sobre costos y suficiencia de la UPC

Los autores revisaron la relación entre traslados masivos de usuarios y sostenibilidad del aseguramiento en el sistema de salud colombiano - crédito BMJ

El estudio analizó indicadores financieros como margen operativo, suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), razón de pérdida médica, costo médico per cápita y volumen de afiliados transferidos.

Los investigadores identificaron que la suficiencia de la UPC fue el principal factor asociado positivamente con el margen operativo de las EPS. En contraste, el costo médico per cápita y el número de afiliados trasladados mostraron una relación negativa con los resultados financieros.

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Según el artículo científico, la UPC en Colombia ha presentado “insuficiencia persistente frente a los costos médicos observados”, especialmente por factores como envejecimiento poblacional, inflación en salud y cambios epidemiológicos.

El estudio planteó elementos para el análisis de políticas públicas relacionadas con la liquidación de EPS y la redistribución de afiliados en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Luisa González/Reuters

El documento explica que las EPS receptoras deben asumir afiliados que, en muchos casos, llegan con enfermedades crónicas no controladas, interrupciones en tratamientos, servicios represados y mayores costos médicos. Todo ello ocurre utilizando recursos calculados originalmente para una población distinta.

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La investigación concluyó que los efectos más fuertes de los traslados se registraron durante los dos primeros años posteriores a las liquidaciones, aunque los resultados se mantuvieron consistentes en distintos análisis de sensibilidad.

El estudio también describe que el sistema colombiano carece de mecanismos de compensación de riesgo similares a los implementados en otros países. Los autores mencionan los casos de Alemania y Japón, donde existen esquemas regulatorios destinados a equilibrar financieramente a las aseguradoras que reciben afiliados con mayores niveles de riesgo sanitario.

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En el caso colombiano, los investigadores sostienen que los traslados suelen realizarse de forma “forzosa, abrupta y ejecutada con mínima planificación financiera del riesgo”.

El documento analizó el comportamiento financiero de las EPS receptoras frente al aumento repentino de población afiliada - crédito Nueva EPS

El estudio utilizó información oficial proveniente del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adre) y la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua).

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Entre las variables evaluadas estuvieron el número de afiliados transferidos desde EPS liquidadas, el costo médico por usuario, la razón de pérdida médica y el volumen total de afiliados de cada entidad. Los investigadores señalaron que las nueve EPS incluidas en la muestra representan una parte diversa y significativa del panorama asegurador colombiano, debido a su cobertura regional y nacional, así como al volumen de usuarios recibidos tras procesos de liquidación.

En ese sentido, indicaron que el sistema requiere “reformas regulatorias urgentes”, entre ellas ajustes de primas basados en riesgo y mecanismos de compensación entre aseguradoras.

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