Quién era el padre de Mauricio y Yonier Leal, posible heredero

FOTOS: Vía Instagram (maitoleal / jhonierlealpeluqueria)

Mauricio Leal muy pocas veces habló sobre su padre del cual nunca mencionó su nombre, tampoco sus amigos más cercanos saben quién es (o era sí se encuentra fallecido). Se separó hace muchos años de Marleny Hernández (asesinada por Yonier, su hijo) y desde entonces del circulo familiar del reconocido estilista.

Mientras las autoridades nacionales definen qué pasará con los bienes del estilista Mauricio Leal, su negocio, propiedades, vehículos y todos los millones que se movía a su nombre y que podrían terminar siendo una gran herencia para los familiares que quedan vivos, el paradero del que posiblemente pudiese ser el gran heredero es desconocido.

Para este dramático caso que ha estremecido al territorio nacional han aparecido tíos, primos y amigos, pero nunca un hombre que se presente como el progenitor de los hermanos Leal. De hecho, ni la cantante Shaira, quien era una de las personas más cercanas a Mauricio puede contar detalles del padre.

“Del papá de ‘Maito’ no se sabe, él no hablaba mucho de este tema. Del que sí hablaba era de su padrastro”, dijo la cantante en una entrevista para la plataforma digital Youtube.

Por parte del mismo Mauricio Leal se tiene un testimonio sobre su progenitor, una experiencia que demuestra por qué el estilista no hablaba de su padre. “Yo soy gay y no le había contado a mi mamá ni a nadie. Él me decía que si yo iba a responder por mi familia y me dijo -¿tú, la niña de la casa?-. A mí eso me dio un coraje y le dije -claro” comentó el estilista en una entrevista realizada por un canal digital para la plataforma Youtube.

En la entrevista explica lo sucedido y lo dicho por su padre en un contexto de separación con Marleny Hernández. “Peleaban mucho verbalmente, aunque no hubo nada de agresiones ... Yo me la pasaba muy aburrido por eso porque todo el tiempo se hablaban feo y yo les dije que se separan”, recordó Mauricio Leal para el programa llamado ‘Mi vitrina’.

Se especula que el padre de Mauricio murió nace de esa misma entrevista con porque allí dijo textualmente: “Hasta el último momento que tuvo vida sé que amó a mi mamá al 100 %”. Esas palabras, sumado a que no aparece como uno de los posibles herederos, da a intuir que falleció, aunque nadie ha confirmado ni ha dado detalles sobres su paradero.

Sobre el padrastro de Mauricio, la pareja de Marleny Hernández la Fiscalía General de la Nación hace poco en medio de las audiencias ha revelado información desconocida hasta entonces del caso Leal.

“(Marleny) Al parecer tuvo una relación sentimental. Incluso, se llegó a pretender por parte del señor Jhonier Rodolfo Leal Hernández, en una de sus versiones, que esa persona no era del agrado de Mauricio porque, al parecer, también tenía una inclinación u orientación sexual encaminada a los hombres. Y que, al parecer, esa situación generó una inconformidad en Mauricio porque, al parecer, se dijo que el hombre intentó tener un tipo de acercamiento con él, y Mauricio se indicó absolutamente molesto por la situación, pues manifestó su inconformidad por el hecho de ser el novio de su mamá”, habría mencionado la jueza de control de garantías, citada por el impreso.

SEGUIR LEYENDO