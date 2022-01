Los tres jugadores que le reclaman a Reinaldo Rueda en la convocatoria a la selección Colombia

Foto de archivo del entrenador Reinaldo Rueda de Colombia. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Como es costumbre, las críticas a la convocatoria de Reinaldo Rueda a la selección Colombia no se hicieron esperar en redes sociales por parte de hinchas y algunos periodistas. Esta vez las principales inquietudes apuntaban a la no convocatoria de algunos jugadores como lo son Carlos Cuesta, Yairo Moreno y Víctor Cantillo. Además, no estaban de acuerdo con el llamado a Fredy Hinestroza como lateral izquierdo.

Carlos Cuesta, Yairo Moreno y Víctor Cantillo integraron la convocatoria para los partidos ante Paraguay y Ecuador en la Eliminatoria Sudamericana rumbo al mundial de Catar 2022. El primero fue gran figura en ambos partidos donde hizo dupla con Yerry Mina, sin embargo, en el 2022 tan solo ha jugado seis minutos, producto de un partido ante Beerschot donde fue suplente.

En el caso de Víctor Cantillo, su último partido oficial fue justamente con la selección Colombia el 17 de noviembre del 2021, de esta convocatoria llegó con una molestia muscular que arrastró hasta fin de año. Con Corinthians el más reciente fue el 6 de noviembre contra Fortaleza en el Brasileirao.

En la pretemporada con el ‘Timao’ jugó 45 minutos en un de los partidos amistosos y 80 en el más reciente, disputado el mismo día que se conoció la convocatoria de Reinaldo Rueda. Por último, Yairo Moreno corrió con la misma suerte que sus compañeros al tener pocos minutos con su club tras el último partido en las Eliminatorias.

Pachuca de México actuó únicamente 28 minutos en el partido de la segunda fecha del torneo Clausura Grita México 22. Este sería el ítem que tuvo en cuenta el entrenador vallecaucano para no convocarlo. En reemplazo de este jugador fue citado Freddy Hinestroza, jugador de Junior FC que fue llevado al amistoso ante Honduras el pasado domingo 16 de enero.

Estos son los<b> </b>28 convocados para los partidos ante Perú y Argentina que se llevarán a cabo el próximo 28 de enero y 1 de febrero:

Arqueros:

- David Ospina – S.C. – Napoli (ITA)

- Camilo Vargas – Atlas (MEX)

- Andrés Mosquera – Independiente Medellín (COL)

Defensas:

- Dávinson Sánchez – Tottenham Hotspur (ING)

- Yerry Mina – Everton (ING)

- Óscar Murillo – C.F. Pachuca (MEX)

- Daniel Muñoz – K.R.C. Genk (BEL)

- Freddy Hinestroza – Junior (COL)

- Johan Mojica – Elche CF (ESP)

- Stefan Medina – C.F. Monterrey (MEX)

- William Tesillo – Club León (MEX)

Volantes:

- Diego Valoyes – Talleres (ARG)

- Gustavo Cuéllar – Al-Hilal (KSA)

- Jéfferson Lerma – AFC Bournemouth (ING)

- James Rodríguez – Al-Rayyan (QAT)

- Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

- Matheus Uribe – FC Porto (POR)

- Stiven Alzate – Brighton & Hove Albion F. C. (ING)

- Wílmar Barrios – Zenit de San Petersburgo (RUS)

Delanteros

- Alfredo Morelos – Rangers (ESC)

- Harold Preciado – Deportivo Cali (COL)

- Luis Díaz – FC Porto (POR)

- Luis Fernando Muriel – Atalanta B.C. (ITA)

- Miguel Ángel Borja – Junior (COL)

- Radamel Falcao García – Rayo Vallecano (ESP)

- Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt (ALE)

- Yáser Asprilla – Envigado (COL)

- Yimmi Chará – Portland Timbers (USA)

SIGA LEYENDO: