¿‘Pulla’ a Rueda? Frank Fabra no quedó contento tras quedarse por fuera de la selección Colombia

Este miércoles 19 de enero y, como se tenía presupuestado, el técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados para para la doble fecha de eliminatorias al Mundial de Catar 2022. La Selección Colombia primero enfrentará a Perú en Barranquilla, el próximo 28 de enero, y luego se medirá ante Argentina, en condición de visitante (1 de febrero).

Como suele ocurrir, el listado tuvo varias novedades, así como críticas por parte de algunos aficionados. El entrenador vallecaucano tuvo en cuenta un grupo de jugadores de la Liga colombiana: Fredy Hinestroza, Miguel Borja, Yáser Asprilla, Harold Preciado y Andrés Mosquera Marmolejo fueron los elegidos para estos compromisos.

Sin embargo, quien no escondió su disgusto por su ausencia entre los convocados fue Frank Fabra, lateral izquierdo de Boca Juniors. Algunas horas después de divulgarse la lista, el colombiano envió una especie de indirecta a través de su cuenta en Instagram. El contenido es una historia en la cual aparece sentado sobre un balón durante un entrenamiento con el conjunto ‘Xeneize’, mientras se toca la nariz con el dedo y mira hacia el vacío.

Junto a esta fotografía, el defensor de 30 años escribió un mensaje en el que aparecen los emojis de unos ojos y tres puntos suspensivos, dando a entender que esperaba recibir una nueva oportunidad en la ‘Tricolor’. Si bien no se volvió a pronunciar sobre este hecho, el origen de la polémica tendría que ver por la convocatoria de Hinestroza, quien hizo parte del reciente amistoso ante Honduras en Estados Unidos.

Aunque el jugador del Junior de Barranquilla suele desempeñar un rol ofensivo, particularmente como extremo, Rueda lo empleó como lateral izquierdo. Usuarios en las redes sociales han criticado esta decisión, pues consideran que los futbolistas idóneos para ocupar esa posición eran o Fabra o incluso Yairo Moreno, quien ha disputado seis partidos por eliminatorias en el ciclo de Rueda.

El periodista de ESPN, Andrés Lacouture, se pronunció mediante su cuenta de Twitter sobre el llamado de Hinestroza, y aseguró que este no lo merecía “de ninguna manera”. El comunicador entregó algunas razones: “1. Porque su nivel no es de selección. 2. Porque hace mucho no juega de lateral. 3. Porque si es de lateral, Frank Fabra está en mucho mejor nivel”.

En este periodo de Rueda al mando de la selección, Fabra ha jugado un total de tres partidos: dos en eliminatorias y uno en la Copa América 2021. El último de ellos fue en las semifinales del certamen continental ante Argentina. Hablando del camino a Catar 2022, la aparición más reciente data de la caída por goleada 6-1 contra Ecuador.

Balance de la convocatoria:

Para esta nueva doble fecha, que enmarca el tramo final de las eliminatorias, el estratega vallecaucano citó viejos conocidos de la ‘Tricolor’. Este es el caso del delantero del Rangers de Escocia, Alfredo Morelos, el volante del Brighton de la Premier League, Steven Alzate, y wl defensor central del Pachuca de México, Óscar Murillo.

La principal ausencia en la convocatoria es la de Duván Zapata, quien sufrió una lesión muscular con el Atalanta en las últimas fechas del 2021 y el cual aún no logra tener el alta por parte del departamento médico del conjunto italiano. Además, cabe destacar que para el partido contra Perú no podrán estar ni Gustavo Cuéllar, del Al-Hilal de Emiratos Árabes, ni Jefferson Lerma, del AFC Borunemouth, pues deben cumplir fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Entre los referentes que dijeron ‘presente’ en el listado están David Ospina, el cual llegará tras recuperarse un problema muscular en el soleo de la pierna izquierda; Juan Guillermo Cuadrado, que recientemente convirtió un gol con Juventus en Copa Italia; Falcao García y James Rodríguez, quien no pudo actuar en el último partido del Al-Rayyan por “una molestia leve en uno de los músculos de la pierna”.

