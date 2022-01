Hárold Preciado y su sueño con la selección Colombia: “Espero ante Honduras poder marcar mi primer gol”

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima. Final de la Liga BetPlay 2021 II. En la foto Hárold Preciado, seguido por Daniel Cataño. (Colprensa-Edwin Rodríguez).

El pasado julio Hárold Preciado fue presentado como refuerzo del Deportivo Cali para afrontar la Liga BetPlay 2021 II, y en diciembre, cinco meses después, no solo se coronó campeón, sino goleador del torneo (13 tantos). Hoy, debido a su destacado rendimiento se prepara con la selección Colombia para disputar un partido amistoso ante el seleccionado de Honduras.

Concentrado con los demás convocados por Reinaldo Rueda al combinado tricolor, el delantero de 27 años de edad brindó unas palabras en conferencia de prensa, en la que se refirió a su regreso a la Amenaza Verde, su sueño de anotar el primer gol de Colombia y la experiencia en el balompié chino, entre otras.

El regreso al Deportivo Cali

Al Azucarero, el equipo de sus amores, con el que también obtuvo el título del fútbol colombiano en el Torneo Apertura 2015, regresó después de cinco años en China, en buena parte pensando en la posibilidad de ser llamado a la selección, y cumplió su objetivo.

“Uno de los motivos de mi regreso a la liga colombiana era poder estar más cerca de la selección. Estoy feliz de estar acá y me siento un privilegiado. Siempre me visualizo con cosas grandes, me visualizo en las eliminatorias. Todo empieza haciendo las cosas bien en el Cali para después poder estar en la selección. Espero estar al 200 %”.

El duelo ante Honduras

Ante la selección de Honduras, el próximo domingo, Reinaldo Rueda buscará ver cuáles jugadores, la mayoría del balompié nacional, tienen el nivel para ser tenidos en cuenta de cara al enfrentamiento del 28 de enero, por Eliminatorias Sudamericanas ante Perú. Por ello, Hárold Preciado sueña con mandar a guardar la esférica al fondo de la red.

“Uno como jugador y delantero siempre quiere marcar muchos goles, todo se lo dejo en manos de Dios. Espero ante Honduras poder marcar mi primer gol con la selección Colombia”.

Su trasegar en China

Gracias a sus sobresaliente actuación con Deportivo Cali en 2016, Preciado fue vendido al Shenzhen, que en ese entonces militaba en la segunda división china, y, en el torneo de ascenso, se consolidó como goleador, aunque, ya en la A las dos últimas temporadas perdió protagonismo. No obstante, en el equipo donde también jugó Juan Fernando Quintero creció como profesional.

“El fútbol chino me enseñó muchas cosas, me dio más experiencia y conocer la posición de extremo. Me pude adaptar muy bien en esa posición”.

La ausencia de Teo en la Tricolor

Teófilo Gutiérrez fue uno de los jugadores determinantes en campaña del Cali en el segundo semestre de 2021, reportándose con tres goles en la Copa Colombia y seis en la Liga BetPlay; además, por su veteranía, carácter y buen juego fue el capitán del equipo dirigido por Rafael Dudamel. Tales credenciales llevaron a que algunos analistas deportivos como Carlos Antonio Vélez pidieran a Rueda tenerlo en cuenta en la selección, y, sin embargo, el director técnico no lo convocó. Sobre ello, al ser preguntado, Hárold respondió.

“Teo es un jugador de mucha experiencia, el tiempo de Dios es perfecto y esperemos que en cualquier momento pueda estar en la selección”.

