Sarah Jessica Parker usó joyería colombiana: las piezas son de la diseñadora Paula Mendoza

Sarah Jessica Parker reacts at the red carpet premiere of the 'Sex and The City' sequel, 'And Just Like That' in New York City, U.S. December 8, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

A través de sus redes sociales, la diseñadora colombiana, Paula Mendoza, celebró una de las más recientes apariciones de la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, en el reboot de la popular serie ‘Sex & The City’ llamada ‘And Just Like That’. La reconocida actriz, que ha sido calificada por expertos de la moda como un ícono en temas respectivos a la hora de vestir, lució un collar de la marca de Mendoza. “And Just Like That. Sarah Jessica Parker, uno de mis íconos de moda favoritos usó nuestro collar ‘Magdalena’”, escribió emocionada la creadora nacional, al lado de una foto en la que se ve a la intérprete portando el accesorio.

Paula Mendoza es bogotana de nacimiento y comunicadora social y periodista de profesión. De acuerdo con lo que se encuentra descerito en la biografía de la creadora de piezas de joyería en su página web, fue en 2003 cuando se dio cuenta que su pasión estaba lejos de lo que realmente había decidido estudiar. En el año 2004 se mudó a Washington, en los Estados Unidos, para Estudiar Escultura en la Escuela de Artes y Diseño Corcoran. Gracias a sus nuevos conocimientos, logró crear un grupo de clientes fieles que se mantenían al pendiente de su trabajo.

Su marca ha llegado a tiendas de alta reputación en el campo de los accesorios como Net-A-Porter, Saks, Harvey Nichols y Bergdorf Goodman. Así mismo ha sido reconocida por su labor por parte de medios de comunicación especializados como Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, InStyle y W Magazine, entre otros. Su proyecto tiene como objetivo la creación sustentable y el resalte de sus raíces colombianas. “Cada material fundido en sus piezas es de origen ético y está libre de conflictos. La marca también defiende las prácticas de producción sustentables e invierte en el crecimiento económico de los artesanos locales”, se lee en la página web de Mendoza.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker no es la primera celebridad en usar sus piezas, por el contrario, se une a la lista de varias personalidades nacionales e internacionales que se han dejado cautivar por sus diseños. En 2014, Paula Mendoza fue premiada por el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos como una de las 100 personas más influyentes fuera del país. Así mismo, recibió, en el 2019, el premio “Colombianos estrella” por ser una colombiana influyente en el extranjero. En 2020, Forbes presentó a Paula Mendoza como una de las 50 personalidades creativas más influyentes de Colombia, junto con artistas como Fernando Botero, Doris Salcedo, Sofía Vergara, Esteban Cortázar y Shakira.

“Nuestra dedicación por la calidad va más allá de los materiales. Buscamos hacer negocios conscientes en cada decisión, grande o pequeña. Todos nuestros materiales se obtienen de forma ética y meticulosa. Para cada pieza y colección, hay una conexión mano a mano, y estamos dedicados a apoyar a nuestra comunidad de artesanos y creativos en Colombia. De esta manera, todos crecemos juntos”, argumenra en su portal.

En su cuenta de Instagram, además de la actriz norteamericana se ve a diferentes personalidades posando con sus piezas. Entre las fotografías se ve a Laura Tobón, a la Toya Montoya, Cristina Warner, Goyo, Lauren Santo Domingo, Kylie Jenner, Catalina Maya, Selena Gómez, entre otras.

“No lo hice para ella, hace parte de mi colección de joyas y hace un tiempo los estilistas nos pidieron piezas. Es una lotería y justamente estaba viendo la serie y no me había dado cuenta, después vi que estaba luciendo el Magdalena Necklace. Es muy emocionante, ella es un ícono y marcó la pauta del estilo de una mujer de Nueva York de 30 años”, relató la diseñadora, en la mañana de este 10 de enero, en una entrevista con la W Radio.





Seguir leyendo: