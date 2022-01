Falleció el director de cine Ciro Durán, a sus 84 años de edad

Ciro Durán

En la mañana de este lunes 10 de enero medios de comunicación nacionales reportaron la muerte del director de cine Ciro Durán. El realizador de varias de las producciones más importantes del país tenía 84 años de edad y, de acuerdo con las primeros informes, murió tras años de luchar contra una enfermedad que lo venía aquejando desde hacía un tiempo. Nació en Convención, en el Norte de Santander, en 1937, y debutó en el mundo audiovisual, en 1962, con su creación ‘La paga’. Lo que se sabe hasta el momento es que falleció en su finca, acompañado de sus familiares.

Durán, inicialmente adelantó sus estudios profesionales en química y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, terminó estudiando Cine y televisión en Caracas, en Venezuela. Fue allí, justamente, cuando hizo la publicación de ‘La Paga’, una creación con la que pretendía resaltar la vida y la lucha del gremio campesino. Esta obra le abrió las puertas, y terminó realizando, en coproducción, la película colombo-veneolana Aquileo venganza en 1968. En esa cinta narró lo que ocurrió años después de la Guerra de los Mil Días.

En una entrevista con el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, reveló que su padre no estaba muy de acuerdo con que estudiara cine, pues, según él, esa profesión no le permitiría ganar el dinero suficiente para comer. “Él que yo quería que estudiara odontología, pero eso a mi no me gustaba”, contó el cineasta antes de revelar que estudio Química a modo de consenso con su papá.

“Caracas me impresionó mucho. La mitad de la población era extranjera. Estaba descubriendo muchos mundos nuevos a través de grupos culturales que formamos, siempre con la sombra del cine como principal pretexto”, detalló sobre aquellos días.

Luego llegó ‘Gamín’, un crudo documental en el que expuso la complejidad de los niños que vivían en situación de calle en el país. Ese aclamado producto audiovisual le significó un Búho de oro en el 4° Festival de Cine del Instituto Colombiano de Cultura - Colcultura (Colombia); participar en la Quincena de los Realizadores en el Festival International du Film, Cannes, de Francia; y la ganancia del Premio Donostia para nuevos realizadores en el Festival de Cine en San Sebastián, en España.

Bajo su nombre también se encuentran producciones como Niños de dos mundos, realizado para la Televisión Alemana en el año 1979; y el largometraje documental La guerra del centavo, una coproducción con la cadena de televisión Zweites Deutsches Fernsehen de Alemania, desarrollada en el año de 1985.

Nieve Tropical fue otra de sus obras, un largometraje de ficción en el que retrató la historia de amor. Fue coproducida en los Estados Unidos y fue lanzada en 1990. La nave de los sueños, por su parte, en 1996, contó la hazaña de algunas personas que querían cumplir el famoso sueño americano.

La toma de la embajada, lanzada en los 2000, fue una cinta que recreó lo ocurrido durante la Toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá por parte del grupo guerrillero M-19.

Durán fue miembro del panel de jurados de los Festivales de Cine de Leipzig 1978, Moscú 1981 y Montreal 1984. El cineasta también participó en producciones como ‘Corralejas de Sincelejo’, en codirección con Mario Mitrotti; ‘Tayrona’, ‘Niños de dos mundos’, ‘Las cuatro edades del amor’ y ‘La guerra del centavo’, este último un documental sobre el transporte público.

“La filmografía de Ciro Durán dejó una huella en el cine colombiano con su mirada particular a los problemas sociales de nuestra sociedad. Hoy despedimos a este memorable cineasta y envíamos nuestras condolencias a sus seres queridos”, escribió la vocería de Señal Colombia en sus redes sociales.

Lamentamos el fallecimiento del director y guionista de cine colombiano #CiroDurán, a quien debemos producciones como Gamín (1977), La guerra del centavo (1985), La nave de los sueños (1996) y La toma de la embajada (2000).



Nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos.









