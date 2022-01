Paola Jara también resultó contagiada de covid-19 y reveló las medidas que debió tomar por el virus

Paola Jara le sugirió a sus seguidores no creer en todo lo que se rumora y afirmó que, según los rumores, ha estado embarazada por más de año y medio. Foto: Instagram

Como ocurre en la mayoría de temporadas de fin de año, muchos artistas son muy cotizados para conciertos, presentaciones privadas o para engrosar los listados de músicos en una festividad, como ocurrió en la Feria de Cali. Paola Jara fue una de aquellas cantantes que cerró el 2021 en medio de diversas presentaciones a nivel nacional, al igual que su prometido, Jessi Uribe.

En contraste, la artista de música popular le dio la bienvenida al 2022 con una amarga noticia relacionada con su situación de salud, pues a través de su cuenta de Instagram dio a conocer que fue contagiada con covid-19.

“Con mucha tristeza y lamentando no poder cumplir con algunos de mis compromisos de este inicio de año. Para todas las personas que están enfermas o pasando por una situación difícil mis oraciones”, escribió la cantante en el pie de la publicación que contiene un comunicado dando a conocer que salió positiva tras realizarse un test.

“Sentí unos síntomas leves, me realicé la prueba por prevención y salí positiva; así que siguiendo con los protocolos del Gobierno y por la salud de todos, debo aislarme hasta el 7 de enero, no sin antes decirle a todos mis seguidores y al público que me entristece demasiado no compartir con ellos”, indicó la artista. Asimismo, pidió a sus fanáticos orar por la salud de aquellas personas que están contagiadas.

Acto seguido, envió un mensaje para que “pronto cese esta pandemia (…) para que el mundo siga su rumbo”.

Finalmente, en la comunicación indicó que su estado de salud es estable, pues a pesar de contar con síntomas como tos y malestar generar, su condición no requiere hospitalización por lo que cumple el periodo de aislamiento preventivo desde su residencia, para tranquilidad de su fanaticada.

Por otra parte, Jessi Uribe publicó hace pocas horas un mensaje de apoyo a su prometida en su cuenta de Instagram. Allí, le envió fuerza para reencontrarse en una presentación que han gestionado desde hace un buen tiempo.

“Fuerza mi amor, que esta semana tenemos nuestra primera conquista en Manizales, por lo que llevamos trabajando tanto tiempo. Sé que lo lograremos. Te amooooo”, escribió el bumangués en en la publicación donde incluyó una foto de los dos.

Vale recordar que la pareja hará parte del Súper concierto de la Feria de Manizales, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de enero en el estadio Palogrande y que hace parte de su tour llamado ‘La conquista’. Además, este show contará con la presencia de artistas como Christian Nodal, el Gran Combo de Puerto Rico y Nicky Jam, quien aportará la cuota urbana a este espectáculo.

Finalmente, no está de más recordar que hace un par de días, Uribe sufrió un incidente con los efectos visuales durante uno de sus conciertos.

En un momento de su presentación, las máquinas de chispas iluminaron su escenario, pero también su boca, pues una de ellas aterrizó precisamente allí. De este modo, el miércoles 29 de diciembre el cantante de música popular publicó un video que retrata su reacción ante lo sucedido y en la leyenda dejó la frase “Cuando estás en pleno sostenido y te cae una chispita en la boca”, seguido de emoticones llorando de risa.

Post en Instagram de Jessi Uribe. Foto: @jessiuribe3

