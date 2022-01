Melina Ramírez confiesa cuál fue su primer ‘oso’ en televisión: “Entré en shock, en crisis”

Modelo y presentadora colombiana, Melina Ramírez. Foto: @melinaramirez90

Una de las situaciones más incómodas registradas en el país durante las transmisiones de televisión en vivo ocurrió en 2020, cuando la periodista Vanessa de la Torre fue sorprendida almorzando en plena emisión de Noticias Caracol, y si bien ella no catalogó ese momento como vergonzoso, sí fue un hecho atípico que generó todo tipo de reacciones, especialmente en redes sociales.

Un caso similar le ocurrió a la también presentadora, Melina Ramírez, con la diferencia que no hubo un recipiente para el almuerzo de por medio; al contrario, la exreina de belleza recuerda su mayor momento incómodo por quedar en silencio ante las cámaras.

Precisamente, aquella incidencia ocurrió cuando estaba debutando como presentadora de televisión, y así la recordó en diálogo con el programa ‘La Red’: “Cuando empecé a presentar noticias deportivas y cuando me dijeron ‘listo, al aire’, yo me quedé así”, dando a conocer que no tuvo reacción al momento de anunciar la parte que le correspondía dentro del noticiero.

“Todo el mundo me dijo ‘hable, diga algo’, y yo tuve que mandar a comerciales porque tenía tantos nervios que quedé petrificada, no me salió nada”, narró Ramírez. Además, indicó que aquel es un buen recuerdo que conserva de sus orígenes en la televisión.

En medio de la charla, Melina también aprovechó para contar lo que ocurrió momentos después que cortaron su breve e inexpresiva intervención: “Me dijeron ‘Meli, respira, toma agua, tienes que hablar, estás preparada, has estudiado para esto, tranquila’ -porque- entré, literalmente, en shock, en crisis… no pude decir nada de los nervios que tenía”, evocó la paisa.

Finalmente, recordó que no fue regañada tras ese traspié y que, por el contrario, recibió solamente voces de aliento y apoyo para retomar correctamente su presentación al aire.

Cabe recordar que la presentadora de la actual edición de ‘Yo me llamo’ fue tendencia al finalizar el 2021 tras confirmar que se comprometerá con su novio, el actor Juan Manuel Mendoza.

La emotiva escena que fue compartida por Melina Ramírez en su cuenta oficial de Instagram, a través de una pequeña galería de fotografías en las que se ve luciendo un vestido de talle largo en fondo rodado y adornado con flores rojas, estampadas por toda la pieza.

“SIII MIL VECES SÍ. Te amo. Soy muy afortunada de tenerte, quiero construir a tu lado el hogar que soñé. Gracias 2021 por tanto. ¡Qué felicidad tengo!”, escribió la también ex reina de belleza, de 31 años, junto a las románticas postales de la pedida de mano.

Las imágenes rápidamente se viralizaron entre los seguidores de la pareja que soñaban verlos conformando un nuevo hogar, ya que sus demostraciones de amor desbordan las redes sociales.

En poco tiempo de haber sido compartida la publicación por parte de la modelo, esta ya supera los 450 mil ‘me gusta’ y ha obtenido cerca de 4.500 comentarios de los cuales sus seguidores le desean lo mejor con su prometido y esperan pronto conocer la fecha del matrimonio.

Varios de sus colegas y compañeros del mundo del entretenimiento no tardaron en expresar su emoción en la publicación, entre los que se encuentran Carolina Cruz, Mario Espitia, Kimberly Reyes, Daniela Donado y Carolina Soto.

SEGUIR LEYENDO