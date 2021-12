El colombiano Iván Arboleda se sumó a los lesionados del Rayo Vallecano, junto a Falcao

Iván Arboleda se lesionó y se sumó a los lesionados del Rayo Vallecano junto a Radamel Falcao / Instagram Mauricio Arboleda

Nos son buenas las noticias que llegan desde España respecto a los jugadores colombianos que actúan en el Rayo Vallecano pues, aunque la figura más reconocida es el delantero Radamel Falcao García, la otra cuota ‘cafetera’ está por parte del portero Iván Mauricio Arboleda. Según se conoció en las últimas horas, ambos jugadores están dentro de la lista de lesionados del equipo.

Y es que cabe recordar que Arboleda llegó libre en el pasado mercado de pases tras su salida de Banfield, club argentino en el que duró más de seis años. A pesar de ser una de las figuras del club, el guardameta decidió buscar nuevos rumbos y fue así como partió a territorio europeo para arribar, con mucha ilusión, al Rayo Vallecano y compartir camerino con su compatriota Radamel Falcao, máximo goleador histórico de la selección Colombia.

Sin embargo, el arquero no ha podido debutar oficialmente con el equipo de Vallecas puesto que disputar la titular de esa posición es complicado. Pero más allá de no haber recibido aún alguna oportunidad para defender el arco del primer equipo, el ‘cafetero’ ha trabajado fuerte para hacerse un lugar dentro del equipo. Es más, en las últimas semanas venía entrenando normalidad hasta que hace pocas horas se conoció que sufrió su primera lesión en España.

De acuerdo con las primeras informaciones, Arboleda habría sufrido una molestia muscular y estaría prácticamente descartado para lo que resta de 2021. Así lo confirmó el técnico del Rayo, Andoni Iraola, en medio de una rueda de prensa previa al próximo partido del club.

“La idea es que siga Luca, principalmente porque Arboleda está lesionado (...) se lesionó en el aductor y es un tema muscular, antes del parón de navidad no vamos a poder contar con él”, afirmó el entrenador español previo al partido de este miércoles 15 de diciembre, ante Bergantiños.

Recordemos que en la actual temporada Arboleda ha sido suplente durante 6 partidos del Rayo Vallecano y en el resto de juegos no ha sido convocado. Su nombre fue tenido en cuenta en su momento para la selección Colombia, tras un fugaz paso bajo el mando del portugués Carlos Queiroz.

Lo lamentable de la lesión del colombiano es que la Copa del Rey sería el escenario ideal para que el portero de 25 años pudiera tener su primera oportunidad en el arco del Rayo Vallecano, debido a que solo ha jugado un amistoso con el club y no ha podido debutar oficialmente.

FALCAO AÚN SIGUE LESIONADO

Radamel Falcao se lesionó en un partido ante el Real Madrid. Si bien estuvo como suplente en el primer tiempo, para la etapa complementaria ingresó al campo a los 69 minutos cuando su equipo perdía por 2 a 0. Sin embargo, su presencia sobre el terreno de juego se hizo sentir, ya que anotó el tanto del descuento por intermedio de un cabezazo a los 76 minutos. Pero minutos más tarde sucedió lo impensado: el delantero se sentó sobre el campo señalando unas molestias en el abductor de su pierna derecha, por lo que a los 81 minutos tuvo que ser sustituido.

Al término del encuentro, el propio club había confirmado la rotura en el abductor mayor del muslo derecho, dando un tiempo estimado de baja entre tres a cuatro semanas. Esto incluso le hizo perderse la doble fecha por las Eliminatorias de noviembre ante Brasil y Paraguay.

RECUPERACIÓN Y AUSENCIA REITERADA

Lo que sí fue un hecho extraño, es que volvió a jugar ante el Espanyol el 5 de diciembre, lo cual causó una alegría para los hinchas colombianos y del Rayo Vallecano. No obstante, pese a que estuvo convocado en el último partido del torneo doméstico ante el Villarreal, no tuvo minutos y esto sí que alarmó a todos. Fue el mismo DT del equipo español el que confirmó que al delantero lo están evaluando día a día y que no puede decir una fecha exacta de su retorno. En ese sentido, se perderá el partido de Copa del Rey ante Bergantiños.

“No sabemos si llegará, pero lo veo muy difícil. Estamos pendientes de la evolución y siendo un tema muscular confiamos mucho en sus sensaciones, él se conoce bien, y además hablamos con el cuerpo médico. Pero lo veo difícil para esta semana”, mencionó Iraola

Aunque no es una lesión grave, al ser Falcao un jugador veterano de 35 años, las recuperaciones son más lentas y el cuerpo no responde de manera rápida como lo haría si estuviera en sus 20′s. El músculo cicatriza de forma más lenta y toma tiempo en que pueda volver al 100%.

