Yerry Mina podría salir del Everton en enero, ya tiene un pretendiente importante: Newcastle

Yerry Mina podría salir del Everton en enero y ya tiene un pretendiente importante: Newcastle / EVERTON

Luego de 51 días fuera de las canchas producto de una lesión, Yerry Mina volvió a disputar un partido el pasado 6 de diciembre. Sin embargo, su regreso a los terrenos de juego fue fugaz, ya que al parecer recayó en la molestia y tuvo que ser sustituido a los 31 minutos del juego ante Arsenal.

Y es que para nadie es un secreto que las lesiones se han convertido en un verdadero calvario para el zaguero de Guachené. En agosto del 2018 el defensor colombiano fichó por el Everton luego de un discreto paso por el Barcelona y una gran actuación con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia, donde marcó tres goles. Sin embargo, desde su arribo al fútbol de Inglaterra, ya son 11 los problemas físicos que acumula.

Esto por supuesto ha generado el descontento de la dirigencia y desde el país británico manifiestan que sus días en los ‘Toffees’ estarían contados. Además de esto, los rumores sobre una posible salida han crecido en las últimas horas pues, más allá de su buen juego aéreo y de convertirse en su momento una pieza clave de la zaga defensiva, no ven en el ‘cafetero’ un jugador que pueda tener la regularidad deseada.

La paciencia tanto del entrenador Rafael Benítez como la de la dirigencia parece estarse agotando y esto provocaría que Mina no entre en los planes del equipo para las próximas campañas. Así las cosas, desde los ‘Blues’ estarían dispuestos a mostrarle la puerta de salida, e inclusive, dejarlo partir a otro equipo de la Premier League.

El ex Independiente Santa Fe tiene contrato hasta 2023, siendo uno de los salarios más altos que actualmente tiene el plantel del Everton. No obstante, ante la poca continuidad por sus problemas físicos, el diario AS confirmó que el defensor de la selección de Colombia habría entrado a la lista de transferibles del técnico Benítez.

Ahora, según confirmó el medio francés Jeunes Footeux, Mina ya tendría un pretendiente siguiéndole los pasos: Newcastle, el equipo más rico de la actualidad en el Viejo Continente. De acuerdo con el portal europeo, el equipo buscaría a Mina en el próximo mercado de invierno para tratar de adquirirlo en una operación no mayor a los 20 millones de euros.

“El Newcastle, recientemente adquirido por el Fondo Soberano de Arabia Saudí, quiere reforzarse en todas las posiciones este invierno. El último nombre en aparecer en la lista es el de Yerry Mina. El defensa colombiano de 27 años, que debe abandonar los Toffees en junio de 2023, tiene un bono de salida para este invierno en caso de una oferta atractiva, en este caso de 20 millones de euros. Una suma que no debería disuadir a las Urracas”, resalta el diario galo.

Pero allí no quedan las posibilidades de Mina, pues el pasado 2 de diciembre se informó en Italia que el AC Milan, uno de los equipos más históricos del país, tendría interés en darle solidez a su zaga defensiva fichando al colombiano. La posibilidad de una transferencia también tiene que ver con que uno de los centrales del cuadro rossonero, Simon Kjaer, sufrió una rotura en los ligamentos de su rodilla izquierda.

Acerca del nacido en Guachené (Cauca), Rudy Galetti, periodista de Sportitalia, dijo:

“Sobre la base de la lesión, Milan evaluará la compra de un defensor “listo”, a bajo costo. Las alternativas son muchas: en las últimas horas, se ha propuesto a Yerry Mina, que no encuentra espacio para Everton y podría salir cedido”.

Habrá que esperar qué decisión toma Yerry, pues sería una nueva oportunidad para demostrar su nivel, no sin antes recuperarse de las lesiones que lo aquejan. En total, desde que llegó a Inglaterra, el colombiano se ha perdido 54 partidos por molestias físicas. Han sido 349 días en los que no ha estado disponible para el cuerpo técnico.

SEGUIR LEYENDO: