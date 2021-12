María Fernanda Cabal exigió las posiciones 10 o 100 si no le dan la lista uribista al Senado

Sigue la puja por quién encabezará la lista al Senado del partido del Gobierno, el Centro Democrático. La senadora de esa colectividad, María Fernanda Cabal, sigue férrea en que debe ser alguien con experiencia en el movimiento y no alguien ‘nuevo’ como el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay.

En diálogo con Noticias Uno, la congresista uribista volvió a desmentir que ella le hubiera pedido al jefe natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, que la designara como cabeza de lista, contrario a lo que sí habría hecho Paloma Valencia, Alirio Barrera y Rafael Nieto, miembros del partido y también exprecandidatos presidenciales.

Además, aseguró que sí conversó con Uribe sobre su eventual postulación a la cámara alta del Congreso y cree que hay un “compromiso” de por medio en que Miguel Uribe, también exsecretario de Gobierno, reciba esa designación al interior del partido. “En principio él -Uribe Vélez- estaba reticente, después vi que tuvo una posición más favorable, pero finalmente, ya llegó a esa decisión. Entonces no sé si hay algún otro compromiso”, dijo.

Además, como ya no puede competir por ser presidenta de Colombia luego de que los militantes del Centro Democrático eligieron al exministro Óscar Iván Zuluaga como candidato, ella confirmó que sí aspirará por una curul en el Senado y, aunque descartó que quiere el primer lugar, le dijo a Noticias Uno que entonces irá por el puesto 10 o 100 en la lista que defina a los nuevos congresistas uribistas.

Cabe anotar que no es el único pronunciamiento que la senadora ha hecho al respecto; este jueves se refirió a que el también exsecretario de Gobierno liderara las listas al Senado y, aunque dice sentir respeto por Uribe Turbay, hizo un llamado al jefe natural de su partido para que reevalúe la posible aspiración del exfuncionario bogotano.

La exprecandidata presidencial hizo un video en vivo por sus redes sociales este jueves 2 de diciembre donde resolvió varias dudas de sus seguidores y fue donde aprovechó para referirse a Uribe Turbay y criticarlo por apoyar el proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas FARC.

“Le dije al (ex)presidente (Álvaro) Uribe que no había pedido la cabeza de lista, pero que debía pensar en el mensaje que significa esa decisión para el público. Yo le tengo mucho respeto a Miguel Uribe, me parece magnífico que quiera entrar aquí, pero no es un buen ejemplo una cabeza de lista que haya votado por el ‘sí’, que venga del Partido Liberal y de Cambio Radical porque eso no puede ser”, expresó María Fernanda Cabal.