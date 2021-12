La fuerte crítica de Arcángel contra la justicia de su país y la prensa al saber que la responsable de la muerte de su hermano quedó libre

“¡Mi corazón está limpio, pero si hubiese sido yo el causante de un accidente fatal y luego me dejan ir a mi casa como si nada hubiese pasado, mi foto estaría hasta debajo de las alcantarillas de PR!” Así comienza la fuerte crítica de Arcángel contra la justicia y la prensa puertorriqueña luego de enterarse que el causante de la muerte de su hermano, Justin, quedó en libertad.

Y la mejor forma de que su mensaje fuera escuchado por millones de personas fue publicándolo a través de su cuenta de Instagram, donde la gran mayoría de sus 12 millones de seguidores verían su reclamo. A través de 12 ‘InstaStories’ el artista se despachó contra “todos los medios nacionales e internacionales” afirmando que, “hace rato se hubiesen encargado de regar la noticia donde Arcángel causó un accidente dejando un muerto y otro herido de gravedad. Solo cierro los ojos y me imagino el círculo mediático en mi contra”.

En sus siguientes historias, el cantante continuó cuestionando a la prensa en un escenario donde él hubiera sido el victimario. “Qué fácil es tirar fango pero qué difícil es ayudar a limpiarlo; qué fácil es criticar y hacer dinero con el sufrimiento ajeno pero qué difícil es sentir empatía”; y afirmó además, que seguirá “sufriendo en silencio” mientras ve como, según él, sigue funcionando el sistema que considera turbio e incompetente.

Después, mencionó el caso de su compatriota, el merenguero Manny Manuel, quien en marzo del presente año fue sorprendido manejando su vehículo en estado de embriaguez, y el show mediático que hubo en la isla por el proceso en el cual se declaró culpable y su posterior ingreso a un centro de rehabilitación para tratar su adicción al alcohol y otros problemas de salud.

“Al pobre Manny Manuel le han dado hasta con latas vacías cada vez que conducía ebrio, ¡¡y eso sin causar la muerte de nadie!! Pero en este caso no fue Manny ni alguien del medio”, relacionando este caso con las ocasiones donde él ha sido blanco de críticas.

“¿Saben cuántas veces he visto esto?: ‘Otra vez el reggaetonero Arcángel metido en problemas con la ley’ bla, bla, bla (…) me han dado contra el suelo a lo largo de mi carrera, sin perdón sin importarles si dañan mi familia, mi carrera y mis aspiraciones” y cuestionó la forma en que varios medios se han solidarizado con el artista tras la muerte de su hermano “y tratar de que se haga justicia por una madre que llora la pérdida de un hijo”.

Finalmente, Austin Santos publicó en la misma sección de su perfil, una imagen de su hermano con el mensaje “Justicia para Justin Santos”, no sin antes volver a lanzar dardos contra el sistema de justicia exclamando que, si él hubiera sido el responsable, “estaría preso con una fianza millonaria, posiblemente! Y la familia de la víctima odiándome hasta más no poder, pues no es todo el mundo el que limpia su corazón de odio y rencor”.

Dichas publicaciones han sido replicadas por otros perfiles de entretenimiento de la región, incluyendo Colombia, generando todo tipo de reacciones tanto a favor como en contra de lo manifestado.

Cabe recordar que, hace varios días el intérprete de éxitos como ‘Me prefieres a mí’, ‘Flow violento’ y ‘Hace mucho tiempo’, indicó en un video en vivo, transmitido desde su perfil de Instagram, que perdona a la persona que provocó la muerte de su pariente y hasta otorgó ayuda a su madre.

“Me gustaría hablar con la persona que mató a mi hermano. Porque yo sé que hay miles, millones de personas con rencor. Yo nunca la he visto, no sé quién es pero cada que veo una persona que sufre de la misma enfermedad que sufrí yo, porque el alcoholismo es una enfermedad”, indicó Arcángel en medio de lágrimas.

