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“Prefiere ser de Estados Unidos”: Petro critica denuncia de De la Espriella ante lista de sanciones

El presidente Gustavo Petro cuestionó una denuncia en Estados Unidos contra él y funcionarios de su Gobierno, y dijo que una lista de sanciones estaría siendo usada para generar temor político

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Abelardo de la Espriella - Gustavo Petro | crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella - Gustavo Petro | crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro lanzó nuevas críticas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y cuestionó una denuncia presentada ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra él y varios funcionarios de su administración.

Durante un consejo de ministros, el mandatario aseguró que la denominada lista de sanciones OFAC estaría siendo utilizada como un mecanismo para generar temor entre quienes respaldan posiciones de su Gobierno. El reclamo hizo parte de su intervención en ese escenario oficial.

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La información publicada por Revista Semana recoge las declaraciones en las que Petro afirmó que la denuncia busca intimidar a sectores de la sociedad colombiana. “Ciudadano que prefiere ser de Estados Unidos que de Colombia nos pone una denuncia a mí y a un poco de funcionarios que han pasado por el Gobierno, creando miedo en la sociedad colombiana”, dijo el jefe de Estado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Archivo Colprensa
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Archivo Colprensa

Según Petro, la intención sería asustar a quienes comparten algunas de las ideas impulsadas por su administración bajo la amenaza de eventuales sanciones internacionales. El mandatario sostuvo que ese recurso estaría dejando de usarse únicamente contra estructuras criminales para convertirse, según su versión, en una herramienta de presión política.

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Petro cuestiona el uso de la lista de sanciones

En su intervención, el presidente aseguró que la lista OFAC fue creada por autoridades estadounidenses para perseguir estructuras vinculadas al narcotráfico, pero afirmó que ahora estaría siendo usada con otros fines. “Es un instrumento de la justicia de Estados Unidos que se hizo contra narcotraficantes, pero que se está usando ahora para perseguir a magistrados, jueces y líderes políticos”, manifestó.

El señalamiento estuvo dirigido contra Abelardo de la Espriella, a quien Petro ha cuestionado por acudir a instancias de Estados Unidos. La molestia del mandatario se relaciona con una denuncia que, según la información conocida, busca que él y algunos de sus allegados sean incluidos en la lista OFAC.

Primer plano de un pasaporte estadounidense abierto mostrando sus páginas interiores, con una bandera de Estados Unidos desenfocada al fondo.
Un pasaporte estadounidense abierto muestra sus páginas interiores con la bandera de Estados Unidos difuminada al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Petro insistió en que ese tipo de acciones crean miedo dentro de la sociedad colombiana. Para el presidente, la amenaza de sanciones internacionales tendría un efecto político sobre quienes expresan respaldo a su Gobierno o comparten parte de sus propuestas. Aunque lanzó fuertes cuestionamientos, no se detalló en la información si existe una decisión formal de las autoridades estadounidenses frente a esa denuncia.

La referencia a Marquetalia

En el mismo discurso, Petro también vinculó las propuestas de seguridad que, según él, se plantean desde la campaña de Abelardo de la Espriella con episodios históricos del conflicto armado colombiano. El presidente aseguró que hay quienes proponen acciones militares que terminarían afectando a la población campesina bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Para explicar su crítica, recordó el bombardeo a Marquetalia ocurrido en 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, abuelo de la excandidata Paloma Valencia. Petro afirmó que esa operación militar contribuyó al surgimiento de las antiguas Farc y marcó el inicio de una escalada de violencia que se prolongó durante décadas.

Produciendo en mucho lo que produjo el presidente Guillermo León Valencia en 1964 (...) y creó las Farc con ese bombardeo. Mire todo el episodio que desde entonces se ha desatado en Colombia”, señaló el mandatario.

Petro agregó que la decisión de bombardear habría sido impulsada directamente por Valencia, pese a advertencias que, según él, le hicieron algunos mandos militares. “Los generales le dijeron: no haga eso al presidente, y él quería ser como un Franco”, aseguró.

Con esas declaraciones, el presidente volvió a elevar el tono contra De la Espriella y mezcló su crítica a la denuncia ante Estados Unidos con advertencias sobre el uso de la fuerza, la persecución política y los riesgos de repetir episodios de violencia en Colombia.

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