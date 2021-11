Aparece la excontralora Sandra Morelli en medio de la denuncia de Zuluaga contra Montealegre

La excontralora Sandra Morelli; el precandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga; y el exfiscal Eduardo Montealegre. Fotos: Colprensa.

El 18 de noviembre el precandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, denunció penalmente al exfiscal General Eduardo Montealegre ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por el delito de autor directo de concusión, que se puede traducir a la utilización del poder público para chantajear a un ciudadano.

Según Zuluaga, el exfiscal Montealegre usó su puesto para ayudar a Juan Manuel Santos a quedarse con la Casa de Nariño durante los comicios de 2014, en lo que calificó como un robo de las elecciones. “Perseguir y amenazar, esas son las dos palabras que definen al ex fiscal Eduardo Montealegre. Así ha quedado en evidencia en las audiencias en el caso del presidente Uribe. Él fue, prácticamente, el jefe de campaña de Juan Manuel Santos”, dijo el precandidato.

La denuncia se motivó en que durante el marco del caso del ‘hacker’ contra el uribista, Montealegre le propuso un pacto de silencio a Zuluaga para que no denunciara la injerencia de dineros de Odebrecht en la campaña de Santos y él le daba manejo a su investigación por el escándalo del hacker.

Así se lo reveló a la periodista María Isabel Rueda: “Después de que pasa la primera vuelta yo estuve en una reunión con el entonces fiscal Montealegre (...) y en esa reunión, óigame bien, Montealegre me propuso que por qué no le decía yo a Uribe que frenara su denuncia sobre los doce millones de dólares en la campaña del 2010, en aquella investigación en que se involucró a JJ Rendón, y que él, a cambio, congelaba la investigación contra mí por lo del hacker hasta que pasaran las elecciones”.

En medio de este nuevo escándalo que pone contra las cuerdas al exfiscal Montealegre, apareció la excontralora Sandra Morelli, que compartió parte del periodo en el cargo con el exfiscal Montealegre (2012-2014) con el que tiene una “enemistad manifiesta”.

En entrevista con Semana, la exfuncionaria aseguró sobre este tema que el exfiscal “tiene intereses y una personalidad muy caprichosa que lo hace arbitrario y peligroso”.

Según Morelli no se le debería reprochar a Zuluaga por no haber denunciado en su momento los supuestos ofrecimientos que le hizo Montealegre porque una investigación contra el fiscal nunca llega a ningún lado. “Acá no hay un juicio de reproche ni contra la Comisión de Acusaciones ni contra la Fiscalía por las denuncias que yo sí puse oportunamente contra Eduardo Montealegre, contra el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el equipo de trabajo de ellos”, señaló.

Explicó que en su caso, todas las denuncias que interpuso contra Montealegre en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como los contratos que él celebró de manera irregular con Natalia Springer o la compra de un avión sin necesidad, no han llegado a nada.

“¿Entonces para qué denunciar? Para ponerse en peligro, para seguir contando con la desprotección del Estado y poniéndose en riesgo. Que no le reprochen al señor Óscar Iván Zuluaga lo que no hizo antes porque para qué”, le dijo a Semana.

Sobre si considera cierta la denuncia de que Montealegre le pidió a Zuluaga no denunciar los ingresos de dinero de Odebrecht a la campaña Santos, dijo que no le consta pero que si el precandidato presidencial hace tal revelación es porque tiene algo de cierto.

“Yo del señor Montealegre no puedo esperar nada bueno, pero me imagino que si Óscar Iván Zuluaga plantea ese tema es porque es cierto. Me parecería imposible que alguien invente una afirmación de esa magnitud”, señaló Morelli.

