“Hay redes que no los reciben”: IPS alertan que pacientes siguen enfrentando barreras por crisis de la salud

A meses de terminar el Gobierno Petro, IPS advierten que persiste crisis de la salud en Colombia . (Instituto del Seguro Social )

Las instituciones prestadoras de salud aseguran que la crisis del sistema continúa afectando a miles de pacientes en Colombia, quienes siguen encontrando obstáculos para acceder a consultas, procedimientos y servicios especializados. A menos de dos meses del cambio de Gobierno, representantes del sector advierten que no se han adoptado soluciones estructurales para enfrentar los problemas financieros que afectan a hospitales y clínicas.

Los prestadores sostienen que las dificultades económicas continúan provocando cierres de servicios y restricciones en la atención de usuarios afiliados a algunas EPS, especialmente aquellas que se encuentran intervenidas. Según explican, la falta de flujo de recursos sigue impactando la operación de las instituciones de salud en distintas regiones del país.

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La advertencia fue hecha por Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, quien afirmó que la discusión pública se ha concentrado en la campaña presidencial mientras la situación del sistema sigue deteriorándose. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, el dirigente gremial considera que el actual Gobierno finalizará sin implementar medidas que permitan superar la crisis que atraviesan los prestadores.

A meses de terminar el Gobierno Petro, IPS advierten que persiste crisis de la salud en Colombia (Disney+)

“El sistema cada día va empeorándose más y no hay mecanismos de solución. Este Gobierno termina sin generar medidas estructurales que permitan a los prestadores salir de la crisis”, afirmó Toro.

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Las preocupaciones del sector no se limitan al funcionamiento interno de hospitales y clínicas. Según los prestadores, los efectos de la crisis terminan impactando directamente a los usuarios, quienes encuentran cada vez más dificultades para acceder de manera oportuna a servicios médicos especializados.

Prestadores denuncian un “cierre pasivo” de servicios

Uno de los fenómenos que más preocupa a las IPS es lo que denominan un “cierre pasivo” de servicios. Según explicó Toro, se trata de situaciones en las que las instituciones no reportan oficialmente el cierre de una unidad o especialidad, pero dejan de recibir pacientes de determinadas aseguradoras debido a problemas relacionados con los pagos.

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De acuerdo con el dirigente gremial, esta situación se presenta principalmente con usuarios afiliados a EPS intervenidas, cuyos pacientes encuentran obstáculos para acceder a redes de mediana y alta complejidad.

“Hay redes que no los reciben y el principal perjudicado termina siendo el usuario”, manifestó Toro, citado por Blu Radio.

Según los prestadores, este escenario genera retrasos en la atención y mayores dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos, procedimientos especializados y consultas médicas que requieren remisiones entre diferentes niveles de complejidad.

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La situación también contribuye a aumentar la presión sobre otras instituciones que sí mantienen la prestación de servicios, lo que termina afectando la capacidad de respuesta del sistema en distintas regiones del país.

A meses de terminar el Gobierno Petro, IPS advierten que persiste crisis de la salud en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advierten impacto sobre hospitales y personal médico

La Unión de las IPS también alertó sobre las consecuencias que la crisis financiera está teniendo sobre el talento humano en salud.

Toro explicó que cuando una institución se ve obligada a suspender o cerrar servicios, disminuye la necesidad de contar con determinados profesionales y trabajadores asistenciales. Esa situación puede derivar en la terminación de contratos y en la salida de personal que presta atención directa a los pacientes.

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El dirigente gremial sostuvo que la recuperación del sistema requerirá medidas urgentes por parte del próximo Gobierno. Entre las prioridades mencionó la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de hospitales y clínicas, recuperar la capacidad operativa de los prestadores y facilitar la reapertura de servicios que han sido suspendidos debido a las dificultades económicas.

También insistió en que el debate sobre la financiación del sistema continúa sin resolverse. “Seguimos en la misma discusión sobre si los recursos alcanzan o no, mientras los prestadores y los usuarios continúan enfrentando serias dificultades de caja y de acceso a los servicios”, concluyó.

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A pocas semanas del cambio de administración en la Casa de Nariño, las IPS sostienen que la situación financiera del sector sigue sin mostrar señales de mejoría y advierten que, mientras no se adopten medidas de fondo, los principales afectados continuarán siendo los pacientes que buscan atención dentro del sistema de salud colombiano.