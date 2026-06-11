Colombia

Imputación de cargos a Blessd será a las 8:00 a. m. de hoy por presunto secuestro extorsivo en Medellín

El cantante Stiven Mesa Londoño comparecerá ante un juez junto a su mánager y otras dos personas en una diligencia judicial por una investigación relacionada con presuntas intimidaciones y presiones contra un imitador y su representante, ocurridas en 2022

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La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web
La Fiscalía citó a Blessd y a Dímelo Jara a una audiencia de imputación con medida de aseguramiento por secuestro extorsivo agravado - crédito Composición fotográfica Blessd / Instagram, Fiscalía / Sitio Web

De acuerdo con Blu radio, la imputación de cargos contra el cantante Blessd, uno de los artistas urbanos más reconocidos de Colombia, está programada para este jueves a las 8:00 de la mañana, en medio de una investigación por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado ocurrido en Medellín.

El proceso judicial involucra a Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd o “El Bendito”, quien deberá comparecer ante un juez de control de garantías junto a su equipo cercano.

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En la diligencia también fueron citados su mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como “Dímelo Jara”, además de Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, quienes también están vinculados al expediente.

Los hechos que originaron la investigación contra Blessd

El caso se remonta al 1 de junio de 2022, cuando, según la denuncia, en una oficina del artista en El Poblado, Medellín se habría presentado una situación de intimidación y presiones ilegales contra un imitador del cantante Ozuna y su representante.

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El denunciante, Andrés Felipe Sánchez, asegura que fue convocado a una reunión relacionada con temas de representación artística, pero que el encuentro habría terminado en un episodio de amenazas y coerción.

Según la versión del caso, el conflicto surgió porque Sánchez promovía presentaciones de un joven artista que imitaba a Blessd, lo que habría generado inconformidad en el entorno del reguetonero.

El imitador de Ozuna denunció haber sido víctima de amenazas y retención ilegal tras una reunión en Medellín. - crédito @yomellamoozunaoficial/Instagram
El imitador de Ozuna denunció haber sido víctima de amenazas y retención ilegal tras una reunión en Medellín. - crédito @yomellamoozunaoficial/Instagram

La denuncia: presuntas amenazas y presión para firmar un contrato

De acuerdo con el testimonio del denunciante, durante la reunión se habrían presentado presiones para que abandonara su actividad artística y firmara un documento que limitaba sus proyectos.

La defensa de la víctima sostiene que el ambiente habría escalado a un nivel de tensión en el que se habrían presentado amenazas e intimidaciones, incluso con la supuesta intervención de un arma de fuego.

“Me dicen que tenía que firmar un contrato, que no podía volver a hacer shows imitando a Blessd el original, que era una ‘gonorrera’, que debía firmar ese contrato ya o me iban a embalar. Asustado, intento grabar un audio en mi celular. En ese momento, Santiago se da cuenta y me dice: ‘¿Qué estás grabando con ese celular?, que le pasara el celular porque me lo iba a estallar’. Acto seguido, me pega dos cachetadas en el cuello y otra en la cara. Después me hace desbloquear mi celular para que se lo entregara”, relató Sánchez en su exposición para la Fiscalía.

El abogado de la víctima, Sebastián Gutiérrez, explicó que el proceso ha tenido múltiples retrasos desde 2022, pero que recientemente tomó fuerza tras una acción judicial que obligó a la Fiscalía a avanzar con la imputación.

El cantante colombiano protagonizó un incómodo momento cuando intentaba obtener la camiseta de Leandro Paredes - crédito @blessd/Instagram
Los abogados sostienen que Blessd no participó en los hechos denunciados y piden esclarecer su vinculación al caso. - crédito @blessd/Instagram

Defensa de Blessd: el cantante niega participación en los hechos

Por su parte, la defensa del artista ha reiterado que Blessd no estuvo presente en la reunión y que no tuvo participación directa en los hechos denunciados.

Sin embargo, representantes de la víctima han señalado que la responsabilidad penal no necesariamente exige la presencia física del artista, argumentando que podría existir un contexto de vinculación indirecta con lo ocurrido.

El equipo jurídico del cantante también aseguró que en un inicio la Fiscalía habría contemplado el archivo del caso, pero que posteriormente se reactivó la investigación.

Un proceso judicial que ha tardado cuatro años

El caso ha estado en revisión por cerca de cuatro años, periodo durante el cual se han presentado cambios de fiscales, solicitudes de archivo y discusiones sobre la calificación jurídica del hecho.

Según la defensa de la víctima, incluso se había explorado la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia restaurativa, pero finalmente la Fiscalía optó por avanzar hacia la imputación de cargos.

La diligencia de este jueves será clave para determinar si el ente acusador solicita o no medidas de aseguramiento contra los implicados.

El cantante paisa se molestó después de haber visto un video que critica su trabajo en la música - crédito @blessd/ Instagram
El cantante urbano Blessd enfrenta una audiencia clave en Medellín por un proceso judicial iniciado hace cuatro años. - crédito @blessd/ Instagram

Qué puede pasar en la audiencia de este jueves

Durante la audiencia programada a las 8:00 a. m. en Medellín, el juez de control de garantías escuchará la imputación formal de la Fiscalía y las intervenciones de las partes.

En esta etapa se definirán puntos clave del proceso, entre ellos:

  • La formalización de cargos por secuestro extorsivo agravado
  • La posible solicitud de medidas de aseguramiento
  • La posición de los implicados frente a la acusación

Las autoridades deberán evaluar los elementos materiales probatorios para establecer si el caso continúa a una etapa de acusación formal o si se modifica la calificación jurídica.

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