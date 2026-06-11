Exintegrante de las AUC recupera derechos políticos por decisión del Tribunal Superior de Bogotá

Tribunal Administrativo de Bogotá. REUTERS/Luisa González

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión que mantenía vigente la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas impuesta a Luis Alberto Vargas Pinto, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La determinación le permitirá recuperar esos derechos mientras continúa cumpliendo los compromisos adquiridos dentro del proceso de Justicia y Paz.

La decisión fue adoptada al resolver un recurso de apelación presentado por la defensa del exparamilitar contra una providencia que le había negado tanto la posibilidad de ejercer el derecho al voto como la suspensión de la inhabilidad que pesaba en su contra. Según información publicada por Blu Radio, el caso fue analizado por el Tribunal tras una decisión previa emitida por un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz.

PUBLICIDAD

El fallo representa un cambio en la situación jurídica de Vargas Pinto, quien había permanecido inhabilitado para ejercer derechos políticos pese a encontrarse sometido al régimen especial establecido por la Ley 975 de 2005. La corporación concluyó que la pena alternativa contemplada dentro de ese proceso tiene efectos sobre las sanciones ordinarias impuestas a los postulados.

Luis Alberto Vargas Pinto ingresó al Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar el 7 de diciembre de 2002. Permaneció en esa estructura armada hasta el 7 de mayo de 2004, fecha en la que fue capturado por las autoridades.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se desmovilizó mientras se encontraba privado de la libertad y fue postulado formalmente a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz el 15 de enero de 2008, mecanismo creado para facilitar los procesos de verdad, justicia y reparación tras la desmovilización de grupos paramilitares.

Colprensa/Archivo

El debate sobre la vigencia de la inhabilidad

La controversia jurídica surgió luego de que el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional concluyera que la sanción seguía vigente.

PUBLICIDAD

Según esa decisión, la inhabilidad únicamente podría extinguirse una vez quedaran ejecutoriadas todas las sentencias parciales dictadas dentro del proceso de Justicia y Paz, además del cumplimiento integral de las obligaciones impuestas y del correspondiente periodo de libertad a prueba.

El juzgado consideró que el ordenamiento jurídico no contempla la suspensión anticipada de ese tipo de sanciones. Por esa razón rechazó la solicitud presentada por la defensa de Vargas Pinto.

PUBLICIDAD

Los abogados del exintegrante de las AUC cuestionaron esa interpretación y sostuvieron que resultaba excesivamente restrictiva frente al proceso de reintegración adelantado por su representado. También argumentaron que la permanencia de la inhabilidad limitaba su resocialización al impedirle participar plenamente en la vida democrática y ejercer derechos reconocidos a otros ciudadanos.

Tribunal revocó la decisión de primera instancia

Al estudiar el recurso, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la pena alternativa contemplada en el marco de Justicia y Paz tiene efectos jurídicos distintos a los de las penas ordinarias.

PUBLICIDAD

“La pena alternativa suspende inequívocamente los efectos jurídicos de las penas ordinarias impuestas en las sentencias de Justicia y Paz, sin que ello signifique el desconocimiento de los compromisos adquiridos por los postulados de la Ley 975 de 2005”, señaló la corporación, según recoge Blu Radio.

El Tribunal también indicó que la finalidad de la pena alternativa no se limita únicamente a restringir la libertad del postulado. A juicio de los magistrados, este mecanismo busca promover el cumplimiento de compromisos relacionados con la reparación de los daños causados y facilitar procesos de resocialización.

PUBLICIDAD

Con base en ese análisis, la corporación decidió revocar parcialmente el auto emitido el 11 de noviembre de 2025 en lo relacionado con la vigencia de la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.

La decisión permite que Luis Alberto Vargas Pinto recupere esos derechos mientras continúa sometido a las obligaciones derivadas del proceso de Justicia y Paz. No obstante, deberá seguir cumpliendo los compromisos establecidos dentro del régimen especial que regula a los exintegrantes de grupos armados que se acogieron a ese mecanismo judicial.

PUBLICIDAD