“El objetivo no era la gente que mataron”: familia de víctimas de masacre en Remedios, Antioquia

Homicidios y masacres en Colombia - crédito Colprensa

Los familiares de una de las víctimas de la masacre que dejó cuatro campesinos muertos en Remedios, Antioquia, aseguran que las personas asesinadas no eran el objetivo de los hombres armados que perpetraron el ataque. Según su versión, la acción habría estado dirigida a sembrar temor entre integrantes de estructuras rivales que disputan el control territorial en el Nordeste antioqueño.

La afirmación fue hecha por Luis Alberto Botero, hermano de Efraín de Jesús Botero, uno de los cuatro campesinos asesinados en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias. El familiar sostiene que ni su hermano ni las demás víctimas habían recibido amenazas previas y que no existían indicios que permitieran relacionarlos con alguno de los grupos armados que operan en la región.

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La hipótesis de la familia apunta a que la masacre fue utilizada como una demostración de fuerza en medio de la confrontación entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según información publicada por Blu Radio, los familiares consideran que el mensaje dejado por los atacantes refuerza esa interpretación.

Luis Alberto Botero explicó que su hermano dividía su tiempo entre labores de minería en el corregimiento de Santa Isabel y actividades agrícolas y ganaderas en la finca donde ocurrieron los hechos. El pasado sábado llegó al predio para realizar trabajos relacionados con el manejo de ganado y allí fue sorprendido por hombres armados junto a su esposa Rocío Silva y otros dos trabajadores.

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De acuerdo con el relato de la familia, ninguno de ellos esperaba una situación de ese tipo. Tampoco tenían conocimiento de amenazas recientes o de una presencia activa de ese grupo armado en el sector donde se produjo la masacre.

La familia cree que el mensaje iba dirigido a otros actores armados

La principal razón que lleva a los familiares a descartar que los campesinos fueran el objetivo directo del ataque es el mensaje que, según relatan, dejaron los agresores en el lugar de los hechos.

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Sobre una lona verde parcialmente consumida por el fuego que también destruyó dos viviendas, habría quedado escrita la frase: “Muerte a sapos Omar y Enano”. Para los allegados de las víctimas, el contenido de ese mensaje demuestra que los responsables buscaban enviar una advertencia a otras personas y no a quienes terminaron asesinando.

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“El objetivo no era el hermano mío ni la gente que mataron. Nunca hubo un grafiti referente a mi hermano o a la gente de ahí de la finca que asesinaron. Era un mensaje de los del Clan del Golfo, que tenían que causar terror, miedo, y el mensaje era eso, ahí le damos sus muertos”, afirmó Luis Alberto Botero, citado por Blu Radio.

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La declaración se produce mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la masacre y determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del crimen.

Revelan detalles sobre los últimos momentos de las víctimas

El familiar también habló sobre los momentos previos al asesinato de los cuatro campesinos. Según explicó, las víctimas fueron retenidas por hombres armados y posteriormente ejecutadas.

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Botero se refirió además a la fotografía que se hizo viral en redes sociales y que muestra a las víctimas amarradas de manos mientras permanecían bajo custodia de un hombre armado identificado por las autoridades como alias ‘Johan Veneco’, por quien se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos.

Asimismo, explicó que el cuerpo de Efraín Botero fue encontrado después de los demás porque, aparentemente, intentó escapar al percatarse de lo que estaba ocurriendo.

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“Ellos quedaron aquí arriba, al pie de la peseta. El hermano mío, según vemos, al ver lo que está sucediendo, trató de huir, y huyó alrededor de 100 metros ya lo candelearon. Él fue muerto por tiros de fusil. Los demás no, según Medicina Legal”, relató.

Mientras se realizan las honras fúnebres de Efraín Botero y Rocío Silva en Remedios, Antioquia, la familia insiste en que las víctimas fueron personas ajenas a la confrontación armada y sostiene que el verdadero objetivo de los responsables era enviar un mensaje de terror dentro de la disputa criminal que afecta a esta región del país.

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