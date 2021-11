“Trapear” si es necesario, Carlos Antonio Vélez opina sobre el rol de James en la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez pide al a James colaborar en lo que se le pida, entender que es un jugador terrenal. Fotos: REUTERS/captura de pantalla

No es seguro que James Rodríguez sea inicialista en el partido Colombia vs. Brasil que se llevará a cabo este jueves por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, dado que el DT, Reinaldo Rueda, comentó que llegó a la concentración con algunas molestias, y desde ya, le están pidiendo ser uno más en el equipo: piensan que el calificativo de “estrella” ya no le queda, al menos eso dejan entrever.

Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo, expresó su opinión sobre la convocatoria de James al combinado tricolor en el programa Planeta Fútbol, de Antena 2:

“A James, que se baje de la nube y se ponga terrenal, que es uno más... Que haya llegado de primero a la selección no dice nada, lo hizo porque no tenía nada que hacer y su liga estaba parada”.

Como bien se sabe, el ‘10 fue el primero en concentrarse bajo el mando de Reinaldo Rueda ya que, como estaba sancionado tras una expulsión con Al-Rayyan el pasado 30 de octubre, no tenía impedimentos para viajar de Asia a Sudamérica; de ahí los comentarios de Vélez, quien lo señaló de bendecido.

“James es un bendecido, juega poco, mantiene lesionado, se cayó de las mejores ligas del mundo, tocó fondo en Catar. Hasta agredió a un árbitro e igual lo trajeron y seguro va a jugar: eso es tener la bendición de Dios, entonces, aproveche y denos la satisfacción de verlo jugar como hombre de equipo”, agregó.

En buena medida, por sus lesiones fue que Reinaldo Rueda no lo tuvo en cuenta en el equipo cafetero desde que asumió el cargo como DT. El timonel vallecaucano siempre fue enfático en que necesitaba a un James al 500 %, por esa razón fue que lo desconvocó para la Copa América en la que la selección ocupó la tercera plaza.

Consecuencia de sus lesiones, además, es que hasta cierto punto no disputó un partido oficial a nivel de clubes desde mayo. De hecho, a partir de septiembre, cuando llegó a la liga catarí, comenzó a retomar ritmo de juego. Con Al-Rayyan, ha sumado cuatro partidos y pudo disputar el quinto, pero gracias a una irresponsable falta de un rival durante el juego contra Al-Arabi, sufrió una molestia en una de sus costillas y una afección muscular.

“Venía con sus molestias que sucedieron justo en ese minuto final del último juego con su club: tanto del tema a nivel de costillas y uno a nivel muscular. Pero ya había sido convocado y se considera que va en el proceso, naturalmente no en el nivel ideal por todo lo que representan estas molestias”, comentó Rueda en conferencia de prensa el 10 de noviembre.

Rueda añadió que la posibilidad de que James juegue ante Brasil es un “tema a considerar, a revisar con la práctica que hagamos esta noche (del miércoles)”. Con base en ello es que se decidirá en qué momento quien fue el goleador de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 es importante para la selección”.

Juegue ante Brasil o no, como titular o suplente, Carlos Antonio Vélez plantea lo que el volante creativo debería hacer: “Decir ‘yo vengo a dar una mano, qué hay que hacer, ¿trapear?, yo trapeo, ¿jugar?, yo juego’... Si eso lo veo, seré el primero en pararme aplaudir”.

