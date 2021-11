Video: La Volpe confiesa que ni Edwin Cardona ni Riquelme jugarían en su equipo: “No me convence ese estilo de jugador”

Edwin Cardona tiene contrato con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de este 2021. Aún se desconoce si el Xeneize comprará su ficha al Club Tijuana. REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Ricardo La Volpe, campeón con la selección de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 1978, también reconocido por su faceta como DT, fue invitado al programa F90 de ESPN Argentina para hablar, entre otras, del presente de Boca Juniors, al que dirigió en 2006. Entre sus intervenciones, hubo una que en especial llamó la atención: aseguró que en su equipo no contaría ni con el colombiano Edwin Cardona ni con Juan Román Riquelme, ambos conocidos por su capacidad de crear juego, como lo hacen solo los buenos ‘10′.

La Volpe expresó que Cardona es un “gran jugador, tiene un tiro de media distancia, tiene todo”, pero en el fútbol moderno no tiene cabida, no, al menos, en un equipo que eventualmente dirija él. “Si yo tengo que ver al Liverpool, ¿por qué gana?, en el Bayern Múnich, ¿por qué gana?”, la respuesta es porque juegan sin enganche, apostando por el juego con apertura de bandas, según el DT.

“No me convence ese estilo de jugador. En México nunca jugó, menos mal que nunca lo tuve. Algunos lo ponían suelto y otros de un enganche mentiroso. Conmigo es difícil que juegue porque considero que en este fútbol nuevo no van esa clase de jugadores”, añadió.

Si la declaración sobre Cardona sorprendió, en especial porque los demás panelistas manifestaron verlo como un crack, generó todavía más asombro que La Volpe asegurara que tampoco contaría con Juan Román Riquelme. El hoy vicepresidente de Boca Juniors no solo brilló como futbolista por la calidad en su pierna derecha, con la que no solo gambeteaba, sino que cobraba tiros libres inatajables, sino por vestir la ‘10′ en la selección Argentina.

“Riquelme conmigo tampoco jugaba. En el ámbito nacional era un fenómeno, ganó todo, pero yo busco el ideal, y Riquelme no lo es”, aseveró.

Los comentarios de La Volpe de inmediato generaron reacciones en la prensa argentina. El periodista Diego Latorre, también presentador en la cadena ESPN, comentó:

“La Volpe dice ‘no juego con enganche’, cree que la táctica está hecha de piezas de ajedrez y no de jugadores de fútbol. Cree que para que un equipo funcione hay que priorizar la distribución de los jugadores antes que la influencia, los conceptos o la jerarquía de esos futbolistas. Habla de táctica en el vacío, sin nombres propios, como si el fútbol fuese computarizado. Por eso mismo sostiene que dejaría afuera de su equipo a un futbolista como Riquelme. Un absoluto disparate”.

La continuidad de Cardona en el xeneize está en entredicho, pues en diciembre vence su contrato, el Club Tijuana no estaría dispuesto a dejarlo ir si no es vendido y Boca tendría que desembolsar cerca de cinco millones de dólares por él. Algo que podría pesar en la decisión de la escuadra de la escuadra azul y oro es que el cafetero no acompañó al equipo en un partido importante, el 20 de julio, contra Atlético Mineiro en los octavos la Copa Libertadores, por viajar a Colombia.

“Todos los seres humanos cometemos errores. Yo solamente vengo a demostrar adentro del terreno de juego. Se habla y especula mucho con las cosas, pero detrás de eso viene un ser humano al que le duele lo que dicen. Yo quiero quedarme mucho tiempo acá, mi familia está muy contenta y yo estoy disfrutándolo”, sostuvo Cardona, el pasado 8 de noviembre, tras la victoria 3-0 sobre Aldosivi, en la cual fue elegido como el mejor jugador.

