Selección Colombia vs. Brasil: este es el historial en eliminatorias

Wilmar Barrios de Colombia disputa hoy el balón con Neymar Jr (d) de Brasil, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

Haber cedido puntos en Barranquilla en las jornadas de Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 programadas en octubre, sobre todo en el juego ante Ecuador, conlleva a que la selección Colombia deba sumar puntos de visitante, al menos si quiere seguir dependiendo de sí para logar la anhelada clasificación. Es por ello que ante Brasil deberá intentar arañar aunque sea un punto.

La tarea de enfrentar al equipo hoy dirigido por Tite no será fácil: rumbo a Catar no ha perdido un solo compromiso y el equipo cafetero nunca lo ha logrado vencerlo en la historia de las clasificatorias. Al conjunto patrio no le ayudan las estadísticas, pero eso no le impide soñar con romperlas.

Colombia se ha enfrentado a La Canarinha rumbo a un mundial en 13 de ocasiones, de las cuales en siete ha empatado y en seis ha perdido.

Como local, el combinado tricolor ha sacado los mejores resultados: de siete partidos, empató en cinco, los otros dos los perdió. Entretanto, jugando como visitante, perdió cuatro compromisos y empató dos. Para colmo de males, en dichos enfrentamientos recibió 20 goles, mientras que solo anotó cinco.

Un punto a favor de Colombia es que el pasado 10 de octubre, recibiendo a Brasil en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se convirtió en el primer equipo en arrebatarle un punto en estas eliminatorias, dado que hasta ese entonces llevaba un record perfecto. Ese día, David Ospina, que está firmando la mejor temporada de su carrera deportiva, fue el protagonista del empate a ceros. Por supuesto, hay que tener en cuenta el partido suspendido con Argentina

Antes de ello, el 23 de julio, ambas selecciones se enfrentaron por la Copa América: el marcador terminó 1-2 a favor de los brasileños. Pese a que que los colombianos se fueron arriba con un golazo de chilena de Lucho Díaz, un error de arbitral desencadenó en empate de Brasil y una desconcentración defensiva en el último minuto del compromiso, la derrota.

COLOMBIA SOLO HA VENCIDO DOS VECES A BRASIL

En toda la historia, la selección Colombia solo se ha impuesto tres veces a Brasil, lo que demuestra que no es imposible soñar con la hazaña el 11 de noviembre. La primera fue en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el 15 de mayo de 1985, con gol de Víctor Lugo, en un juego amistoso.

El segundo triunfo, el 13 de junio de 1991, se registró en la Copa América de 1991, Anthony de Ávila y Arnoldo Iguarán. Entretanto, la tercera victoria, fue el 15 de junio de 2015, con un gol tras una jugada de tiro de esquina del defensor Jeisson Murillo, actual jugador del Celta de Vigo.

Una de las preocupaciones de cara al juego de este jueves será la ausencia de referentes como Radamel Falcao García en ataque y de Yerry Mina en defensa.

HISTORIAL COLOMBIA VS. BRASIL POR ELIMINATORIAS

Eliminatorias México 1970

Colombia 0 – 2 Brasil

Brasil 6 – 2 Colombia

Eliminatorias Argentina 1978

Colombia 0 – 0 Brasil

Brasil 6 – 0 Colombia

Eliminatorias Corea y Japón 2002

Colombia 0 – 0 Brasil

Brasil 1 – 0 Colombia

Eliminatorias Alemania 2006

Colombia 1 – 2 Brasil

Brasil 0 – 0 Colombia

Eliminatorias Sudáfrica 2010

Colombia 0 – 0 Brasil

Brasil 0 – 0 Colombia

Eliminatorias Rusia 2018

Brasil 2 – 1 Colombia

Colombia 1 – 1 Brasil

Eliminatorias Catar 2022

Colombia 0 – 0 Brasil.

