Nueva temporada de ‘Los bonobos’ llega con sorpresas y “más experiencia”

Rafael Zea, Santiago Alarcón, Biassini Segura, Carolina Acevedo, Paula Estrada y Jimena Durán | Foto: cortesía Vive Astor Plaza

Luego de ser un éxito total en sus primeras temporadas y de haber visto cómo la pandemia del covid-19 frenó los planes del entretenimiento, la obra ‘Los bonobos’ vuelve para refrescar la cartelera teatral de Bogotá, recargada con varias sorpresas y “mucha más experiencia”, según lo comentó a Infobae Colombia el reconocido actor Rafael Zea.

“Así seamos prácticamente los mismos de antes, la obra va a cambiar, primero porque la inclusión de un nuevo actor va a refrescar la historia con todo lo que él propone y, a su vez, va a alterar todas las escenas; y segundo porque una de las grandes virtudes del teatro es que nunca una obra va a salir igual que otra. Además, nosotros hemos cambiado como personas durante estos 5 años y hemos cambiado como actores, tenemos más experiencia y por lo tanto nuestras propuestas ahora van a ser diferentes, a pesar de que se conserve la marcación original”, explicó el actor bogotano.

Esta historia, que tendrá lugar en las tablas del teatro Vive Astor Plaza a partir del próximo 12 de noviembre de 2021 (viernes y sábados) y hasta marzo de 2022, está cargada de humor y reflejará el momento en el que tres amigos: Alex, Dani y Fran, cansados de pagar por sexo, deciden emprender la búsqueda de mujeres reales a través de una aplicación de citas. Así es como conocen a Ángeles, Jessica y Bea, quienes los pondrán en serios aprietos.

Con esta inusual aventura se pondrá la lupa en lo ridículo y gracioso que suele verse alguien cuando, para agradarle a otro, intenta convertirse en una persona muy diferente a quien es en realidad. Sin embargo, para Rafael Zea también es una gran oportunidad de reflexionar sobre el comportamiento de la sociedad colombiana con quienes consideran como ‘diferentes’.

“Teniendo en cuenta que cada uno de los personajes tiene una discapacidad (uno es ciego, el otro es sordo y el otro mudo) y han sido rechazados por la sociedad, en medio del humor y las risas uno va descubriendo cómo somos una sociedad que aparta y rechaza lo que es diferente, lo que supuestamente no es normal para nosotros y esa es una reflexión que nos interesa mucho hacer, porque aparentemente toda la historia parece nacer de la superficialidad del sexo, pero va mucho más allá”, agregó.

Por su parte, la actriz Paula Estrada recordó en su conversación con Infobae Colombia que retomar la obra y sus ensayos ha sido exigente, pero advierte que los seis actores y toda la producción lo han superado con creces, por eso estarán presentando un espectáculo a la altura, tal y como lo hicieron anteriormente.

Además, resaltó las diferencias que tiene la adaptación colombiana de esta obra a la original (francesa) y otras como la argentina: “este montaje es muy distinto, mucho más corporal y físico, no tan textual. Yo creo que en las otras obras no hay bonobos (simios) así como los que salen en la versión colombiana, quienes aparecen en medio de la presentación y ayudan a mover escenografía y demás, ese es un plus. De igual manera, hay una inclinación al humor colombiano sin caer en el cliché del mismo”.

Cabe mencionar que el resto del elenco de ‘Los Bonobos’ está conformado por las actrices Carolina Acevedo y Jimena Durán, así como por los actores Santiago Alarcón y Biassini Segura, quien llega en reemplazo de Andrés Toro; mientras que en la dirección está Johan Velandia.