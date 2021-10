El compositor vallenato Gustavo Gutiérrez hospitalizado por covid-19

Gustavo Gutiérrez, compositor de música vallenata. (Colprensa-Festival de la Leyenda Vallenata).

En un hospital de Valledupar permanece bajo observación el compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, de 81 años, quien ingresó al centro médico con un cuadro viral con resfriado y una afección respiratoria, lo que encendió las alarmas ante la posibilidad de que se tratara de covid-19.

Según han conocido medios regionales como El Universal, el músico fue hospitalizado en el Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar, en la tarde del martes 26 de octubre por problemas respiratorios leves, provocados por lo que se creía un resfriado; sin embargo, se encuentra en condición estable.

Ante los síntomas del artista, reconocido por la cultura vallenatera del Caribe colombiano, este atendió las recomendaciones médicas y se dirigió hasta el centro médico, donde le realizaron una prueba de covid-19, la cual tuvo un resultado positivo.

Así lo confirmó en sus redes sociales Enrique ‘Kike’ Gutiérrez, hijo del compositor, quien publicó una foto junto a su padre y escribió: “Pido una cadena de oración por mi papá que se encuentra hospitalizado por covid-19”.

Por ahora, lo único que se sabe sobre el contagio del ‘Flaco de oro’ es que podría haber sido en el desarrollo del pasado Festival Vallenato, en su versión número 54 hace algunos días, donde el artista cumplió con una agenda artística y social. Todo parece indicar que el juglar empezó a presentar síntomas gripales, tras terminar la gira artística en este evento.

Además, los familiares también han señalado que Gustavo Gutiérrez ya había recibido su vacuna contra el covid-19.

Según RCN Radio, personas cercanas al músico han confirmado que, a pesar de dar positivo para covid-19, Gutiérrez se encuentra estable. Sin embargo, la esposa del compositor, Jenny Armenta y su hijo, ‘Kike’ Gutiérrez, también han presentado algunos síntomas, razón por la que se encuentran aislados en su vivienda mientras esperan los resultados de sus respectivas pruebas.

¿Quién es Gustavo Gutiérrez y cuál es su importancia en el género vallenato?

También conocido como ‘El romancero del vallenato’, Gustavo Gutiérrez tiene varias décadas de trabajo componiendo algunas de las canciones más románticas del género vallenato, tan popular en nuestro país.

Clásicos del género como ‘Así fue mi querer’, ‘Calma mi melancolía’, ‘Sin medir distancias’, ‘Confidencias’, entre otros, han sido escritos por Gutiérrez e interpretados por grandes artistas como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, entre otros.

El ‘maestro compositor del vallenato’ nació en 1940 en Valledupar y ha sido muy importante para los conocedores del vallenato, pues Gustavo Gutiérrez ha escrito grandes éxitos que han marcado la historia del género. Las historias de romance y su tradición juglar para contar historias de manera muy descriptiva se pueden evidenciar en sus canciones.

En 1970, Gutiérrez se graduó de la Escuela de Administración de Negocios y, durante varios años, se desempeñó en cargos de esta profesión. Terminando esta década empezó a componer sus canciones y a grabarlas con su voz para el sello Fuentes, de hecho, en el Festival Vallenato de 1969 se ganó el premio a Mejor Canción Inédita.

El pasado 12 de septiembre, Gustavo Gutiérrez cumplió 81 años de edad y concedió una entrevista al medio regional El Pilón, en la que habló sobre cómo lo había afectado la pandemia por el covid-19 y reveló que no cree volver a componer más canciones.

“La pandemia como que me volvió a mi juventud, ya no me gusta viajar en bus, me gusta estar por los parques, ir a Patillal, quiero llevar una vida sedentaria y no creo que vuelva a componer porque yo soy un compositor que no tiene imaginación, yo compongo del sentimiento que me sale de adentro y ya cumplí mi ciclo en esa parte”, dijo el maestro al medio regional.

