Ganadores del ‘Desafío: the box’ compartieron sus premios por un pacto previo

A pesar de que el ‘Desafío The Box’ terminó el pasado 20 de julio, los televidentes continúan pendientes de lo que ha pasado desde entonces con sus jugadores favoritos, especialmente de Paola Solano Arbeláez (Alpha) y Gonzalo Pinzón ‘Galo’ (Omega), quienes ganaron la última prueba y se llevaron 400 millones de pesos cada uno.

Y aunque poco se había hablado sobre lo que hizo cada uno con el jugoso premio, Laura Madrid (otra de las finalistas) reveló que los ganadores de la pasada edición compartieron parte del dinero recibido con quienes fueran sus rivales en el desafío final, todo como parte de un pacto previo.

De igual manera, Madrid mostró gratitud con Solano Arbeláez porque, según dijo, “el premio fue de ella pero su corazón quiso que fuera de ambas”.

Mientras que en otro mensaje, la finalista del ‘Desafío: the box’ y ganadora del ‘Desafío Tiktok’, se refirió a los comentarios que hacen algunos sobre su relación con Jhon Jairo Mosquera, mejor conocido en el reality como ‘Gago’, pues le han dicho que está con él por interés y ahora, con su nueva confesión, dice que la señalaron de ir tras el dinero de su amiga.

“Un día una persona me enseñó a no depender de nadie y me dio enseñanzas duras de cómo no esperar nada de un hombre, y que una mujer es un ser completo igual a ellos, que todo puede darse y no necesita de un proveedor. (Lo digo) porque ya vi en Facebook que subieron algo diciendo que no me bastó con la plata de ‘Cosi’ (como le llama a su prometido) y la de Tiktok, sino que tenía que ir por lo de Pao”, agregó Laura Madrid quien, por último, invitó a sus críticas a que no sufran por “plata ajena”.