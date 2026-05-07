Festival del Arroz Bogotá 2026: 15 plazas de mercado ofrecerán platos desde $15.000 hasta $40.000 durante tres días de celebración

Más de 60 restaurantes participarán en el evento gastronómico, ofreciendo recetas tradicionales e innovadoras con arroz colombiano como protagonista - crédito Ipes

Bogotá se prepara para celebrar la segunda edición del Festival del Arroz 2026, un evento gastronómico que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo en 15 Plazas Distritales de Mercado.

La iniciativa, impulsada por el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), busca promover el consumo de arroz 100% colombiano, dinamizar la economía local y fortalecer el rol de las plazas de mercado como epicentros de cultura y tradición gastronómica.

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¿Cuándo y dónde se realiza el Festival del Arroz?

El festival se llevará a cabo durante tres días, desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de mayo de 2026, en los principales mercados distritales de la capital. Estas plazas, repartidas por toda la ciudad, abrirán sus puertas a los visitantes para ofrecer una amplia variedad de platos elaborados por más de 60 restaurantes participantes, con precios que van desde los $15.000 hasta los $40.000.

Plazas Distritales de Mercado participantes:

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Plaza Distrital de Mercado La Concordia (calle 12C #1-40) Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia (carrera 5 #30A-30) Plaza Distrital de Mercado Carlos E. Restrepo (carrera 19 #19B-16 sur) Plaza Distrital de Mercado Las Ferias (avenida carrera 70 #74-52) Plaza Distrital de Mercado Kennedy (calle 42 Sur #78M-50) Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza (carrera 25 #22A-73) Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre (carrera 51 #72-13) Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio (carrera 6 #24A-30 sur) Plaza Distrital de Mercado Santander (calle 26 sur #30-51) Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto (carrera 66 #23-30) Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán (carrera 60 #4B-24) Plaza Distrital de Mercado Las Cruces (calle 1F #4-60) Plaza Distrital de Mercado Fontibón (carrera 103 #19-71) Plaza Distrital de Mercado San Carlos (calle 51 sur #19A-26) Plaza Distrital de Mercado El Carmen (diagonal 49 sur No. 29 A 07)

Las plazas de mercado de Bogotá ofrecen platos de arroz desde $15.000 hasta $40.000 durante los tres días del evento - crédito Ipes

¿Quiénes participan y qué ofrece el festival?

Más de 60 restaurantes de la ciudad formarán parte de esta fiesta culinaria, presentando recetas tradicionales e innovadoras en las que el arroz colombiano es el principal protagonista. Los asistentes podrán degustar desde clásicos como arroz con pollo y arroz atollado, hasta propuestas con mariscos, sabores orientales, arroz de coco costeño, arroz mixto y versiones inspiradas en la cocina internacional.

Durante la edición anterior se vendieron cerca de 6.000 platos y se alcanzaron aproximadamente $160 millones en ventas, cifras que los organizadores esperan superar este año gracias a la mayor participación tanto de restaurantes como de visitantes.

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El establecimiento con mayor número de ventas será premiado con productos de arroz Fedearroz en las líneas Gourmet, Premium y Tradicional - crédito Ipes

La directora del Ipes, Catalina Arciniegas, resaltó el valor de las plazas de mercado como espacios que integran tradición, cultura y economía en la ciudad: “Con este tipo de iniciativas buscamos que más ciudadanos redescubran el arte de hacer mercado, mientras fortalecemos entornos seguros, dignos y sostenibles para quienes trabajan allí”.

Incentivos y premiación para los participantes

Como parte de la dinámica del festival, los restaurantes competirán por premios en arroz Fedearroz de las líneas Gourmet, Premium y Tradicional. El establecimiento que registre el mayor número de ventas durante el evento recibirá un reconocimiento especial en productos de la marca, incentivando la creatividad y la excelencia en cada preparación.

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Tradición y creatividad: el arroz en la mesa colombiana

El Festival del Arroz es organizado por Ipes y Fedearroz para promover el consumo de arroz 100% colombiano y dinamizar la economía local - crédito Ipes

El Festival del Arroz es también un homenaje a la riqueza de la cocina local, donde el arroz se mezcla con carnes, verduras, hogao y especias para crear platos llenos de color y sabor, ideales para compartir en familia o con amigos. Entre las recetas más representativas destacan:

Arroz con pollo colombiano : el infaltable de las fiestas, preparado con pechuga desmechada, habichuela, zanahoria, arvejas y tradicionalmente servido con aguacate.

: el infaltable de las fiestas, preparado con pechuga desmechada, habichuela, zanahoria, arvejas y tradicionalmente servido con aguacate. Arroz atollado : un clásico del Valle del Cauca, meloso y abundante en carnes como cerdo, pollo y chorizo.

: un clásico del Valle del Cauca, meloso y abundante en carnes como cerdo, pollo y chorizo. Arroz de coco costeño : fundamental en la costa, con ese toque dulce y oscuro de los titotes.

: fundamental en la costa, con ese toque dulce y oscuro de los titotes. Arroz mixto o paisa : salteado con chorizo, cerdo, pollo y verduras.

: salteado con chorizo, cerdo, pollo y verduras. Arroz con cerdo: pleno de sabor y tradición.

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