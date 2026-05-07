Colombia

Actor de ‘Sin senos no hay paraiso’ expuso casos de acoso en las producciones de televisión: “Lo primero que hacían era tocarles las nalgas”

El actor relató el caso de un compañero que enfrentaba acoso diario en el set, donde le exigían que se besara con un miembro del equipo de producción

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El actor relató casos de jefes de casting que vulneraban la integridad de los artistas y exigían favores personales a cambio de oportunidades laborales - crédito @rafapedrozaofficial/ Instagram

Tras la reciente exposición de varios casos de abuso en la industria de la televisión colombiana, el actor Rafael Pedroza decidió alzar la voz y compartir su experiencia sobre las problemáticas que afectan al sector audiovisual.

Pedroza, conocido por su trabajo en producciones como Escobar, el patrón del mal, Los Victorianos, Pandillas, Guerra y Paz, entre otros proyectos, denunció públicamente situaciones de acoso sexual, abuso de poder y maltrato laboral que, según él, han estado presentes durante años en el medio.

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A través de sus redes sociales, el actor habló de situaciones de acoso dentro de los set de las que logró ser testigo, que ha permitido que estas conductas persistan debido al temor de muchos artistas a ser vetados o excluidos de futuras producciones.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Pedroza relató episodios que asegura haber presenciado desde sus inicios en la actuación en 1992. “Muchos jefes de casting deben estar rogando para que actores y actrices se queden callados… la gente calla por temor, por ese miedo a que te vayan a vetar”, expresó.

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Entre los hechos relatados, el actor describió actos que afectan la dignidad y el bienestar de los artistas.

Rafael Pedroza denuncia prácticas de acoso y maltrato en la televisión colombiana - crédito @rafapedrozaofficial/ Instagram
Rafael Pedroza denuncia prácticas de acoso y maltrato en la televisión colombiana - crédito @rafapedrozaofficial/ Instagram

“Yo vi jefes de casting que cuando algunos actores llegaban a su oficina, lo primero que hacían era tocarles las nalgas”, denunció. También mencionó casos en los que se solicitaban favores personales para acceder a ciertos cargos: “Conocí el caso de alguien que tenía que darle un beso a un hombre de la producción para poder ingresar”.

Pedroza también compartió una experiencia personal vivida en Fox Telecolombia. Contó que, tras esperar durante horas para entregar su hoja de vida a un jefe de casting, fue ignorado.

“Lo esperé como desde las 10 de la mañana hasta casi la 1 de la tarde, cuanbdo me vio me miro como con rabia, y lo saludé y medio me saludó, le entregué mi hoja de vida para hacer casting”, reveló. El actor asegurpo que el hombre de molestó y le dijo que dejara la hoja de vida en recepción. “Agarró la hoja de vida y la tiró al suelo, se subió el carro y se fue”, añadió.

Actualmente radicado en Miami, el actor hizo un llamado a que las directivas de los canales y productoras tomen medidas reales para erradicar estas prácticas.

“Estamos en otros tiempos, ya las cosas tienen que cambiar… los directivos tienen que tomar cartas en el asunto y poner en su lugar a la gente”, enfatizó. Pedroza insistió en que el acoso no debe considerarse un “gaje del oficio”, sino un delito que debe ser atendido por las autoridades y los responsables del sector.

El testimonio de Rafael Pedroza sobre acoso y abuso en la televisión colombiana no es un caso aislado dentro del medio. A esta ola de denuncias se sumó recientemente la confesión de la actriz María José Martínez, quien también reveló haber sido víctima de acoso sexual y laboral desde los inicios de su carrera. En una entrevista para el pódcast Vos podés, Martínez narró episodios que marcaron su experiencia profesional y que, según afirmó, “me pasa desde que empecé”.

La actriz relató cómo, siendo muy joven y en sus primeros trabajos en radio, se vio obligada a participar en situaciones incómodas impuestas por figuras de autoridad. “Diariamente, al ingresar a la cabina, debía darle un beso en la boca a mi jefe, y esto ocurría ante la presencia de otras personas”, recordó. Martínez también compartió que en eventos de la empresa, el acoso se intensificaba. “En la fiesta de la empresa se emborracha y te coge la cabeza y te besa a la fuerza, te mete la mano en la ingle y cuando yo iba a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano”.

La actriz así lo recordó durante su participación en el pódcast 'Vos podés' - crédito @vospodesoficial/IG

Estos episodios, lejos de ser hechos aislados, muestran una problemática estructural dentro de la industria, donde el poder y la fama suelen proteger a los agresores. “Estos hombres poderosos que están en medios tienen más poder que cualquier hombre que esté en un trabajo que nadie sabe quién es, porque ellos tienen un poder, un carisma, un ángel, que están protegidos por el ángel de la fama”, señaló la actriz. Martínez enfatizó la dificultad para probar estos casos, ya que muchos de los incidentes ocurren fuera del alcance de testigos y suelen estar cubiertos por el silencio institucional.

La actriz también mencionó incidentes ocurridos durante su participación en realities, donde recibió visitas no deseadas por parte de un presentador, situación que afectó su percepción de seguridad y la llevó a denunciarlo ante la producción. “No me cuidaron”, lamentó, dejando en evidencia la necesidad de un mayor respaldo institucional para las víctimas.

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