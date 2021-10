“Estaba buscando un buen esperma”: Jessica Cediel anunció que congelará sus óvulos

Foto tomada de Instagram @JessicaCedielNet

Bastante comentada es la vida íntima de Jessica Cediel, una de las modelos y presentadoras más cotizadas del país, quien suele aprovechar sus redes sociales para despejar las dudas de sus más curiosos seguidores. Tal y como sucedió en horas recientes, cuando habló sobre la posibilidad de ser mamá.

Resulta que a través de una dinámica por medio de la cual abrió la caja de preguntas, la bogotana de 39 años comentó que no puede quedar embarazada si no tiene una pareja, a menos que opte un proceso de fecundación in vitro y, de hecho, esta parece ser una de sus opciones.

De acuerdo con lo que confesó la celebridad colombiana, se someterá a un método llamado criopreservación de ovocitos maduros, también conocido como congelación de óvulos.

“Yo quiero un hijo de carne y hueso, no mi perro y mi gato. Además, voy a congelar óvulos (...) Entonces eso llegará cuando tenga que llegar”, dijo Jessica Cediel, quien también admitió que estuvo “buscando un buen esperma”, es decir, un candidato para el padre de sus futuros hijos.

Cabe mencionar que la congelación de óvulos, de acuerdo con la página oficial de la Clínica Mayo, tiene como finalidad conservar el potencial reproductivo de las mujeres para el futuro.

“Los óvulos que se extraen de los ovarios se congelan sin fecundar y se conservan para su uso en el futuro. Un óvulo congelado puede descongelarse, combinarse con un espermatozoide en un laboratorio e implantarse en el útero (fertilización in vitro)”, explica la entidad en su sitio web.

Por supuesto, no es la primera vez en la que la antigua presentadora de ‘Sábados felices’ se pronuncia sobre su falta de actividad sexual, pues bien sabido es que se ha enfocado en su vida profesional desde que terminó con Mack Roesch y, aunque ha tenido pretendientes como Mateo Carvajal, les ha cerrado la puerta para terminar de sanar las heridas que dejó aquella fallida relación.

“Siento que no estoy preparada para una relación. Tengo el corazón todavía muy dolido, prevenido, cerrado y maltratado. Siento que no tengo el corazón sano y hasta que eso no pase, no podré estar disponible para ver a alguien que llegue a mi vida y valga la pena (...) Como que uno no quiere que le vuelvan el corazón mierdita, otra vez”, aseguró.

Además, luego de que compartiera en sus historias una fotografía de una pareja dándose un beso y, posteriormente, se mostrara haciendo su rutina de ejercicios, muchos de sus fanáticos sugirieron que esta era una clara muestra de que le hacían falta las relaciones íntimas. Ella, sin tapujos, admitió que las ganas llegan al punto de querer a veces “caminar por las paredes”.

“Me han mandado mensajes en los que me dicen que con todo lo que he publicado hoy, parece que amanecí con ganas y tuve que ir a quemarlas al gimnasio, y de pronto no están tan alejados y eso sea verdad. Además, prefiero quemarlas así a hacerlo con cualquiera, ¡no! (...) Igual lo otro sigue acumulado”, comentó Jessica Cediel.

¿Por qué terminó con Mack Roesch?

A principios de 2020 se conoció que la relación entre la colombiana y el deportista había terminado y no de la mejor manera. Luego de esto, Roesch denunció que su expareja no le había devuelto un anillo que le había obsequiado y cuyo valor estaba cercano a los 100 millones de pesos.

Por su parte, ella demandó al atleta por difamación, pues se habían escuchado rumores de que ella estaba con Mack para conseguir la visa en los Estados Unidos . Además, Fernando Rivera, fotógrafo y amigo de la actual corresponsal en Tokio 2020, aseguró que el hombre armó una estrategia de publicidad basada en cobrar para hablar mal de Jessica Cediel.

Sin embargo, el cuento no termina ahí, pues a finales del año pasado y en diálogo con la periodista Cristina Estupiñán, Cediel afirmó que el norteamericano la estaba acosando para que retomaran la relación sentimental y llegó al punto de invadir su vivienda.