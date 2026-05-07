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Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026

El entrenador Roberto Martínez anunciará en la Ciudad del Fútbol a los 26 futbolistas que defenderán a la selección de Portugal en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, generando gran expectativa entre los aficionados lusos

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La Selección de Portugal disputará dos partidos amistosos previos al Mundial 2026 contra Chile y Nigeria como parte de su preparación-crédito Pedro Nunes/REUTERS
La Selección de Portugal disputará dos partidos amistosos previos al Mundial 2026 contra Chile y Nigeria como parte de su preparación-crédito Pedro Nunes/REUTERS

A menos de 40 días del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, comienzan a aparecer las novedades de las selecciones que estarán en el evento del año.

En este caso, la selección Portugal dio a conocer el 7 de mayo de 2026 que el 19 de mayo se dará a conocer la lista final de 26 jugadores que estarán en el Mundial.

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Roberto Martínez expuso el cronograma y la logística de Portugal rumbo a Estados Unidos, Canadá y México para el Mundial 2026-crédito Bernadett Szabo/REUTERS-Foto de archivo
Roberto Martínez expuso el cronograma y la logística de Portugal rumbo a Estados Unidos, Canadá y México para el Mundial 2026-crédito Bernadett Szabo/REUTERS-Foto de archivo

La lista de 26 jugadores que representarán a la Selección de Portugal en el Mundial 2026 será anunciada el 19 de mayo a las 13:00, según informó Roberto Martínez, seleccionador nacional, en una conferencia en la Ciudad del Fútbol*, de acuerdo con lo publicado por la Federación Portuguesa de Fútbol.

Antes de viajar a Estados Unidos, Canadá y México, donde el torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, la selección portuguesa realizará dos partidos de preparación, informó el ente deportivo: enfrentará a Chile el 6 de junio a las 1:45 p. m. (hora de Colombia) en el Estádio Nacional de Oeiras, y a Nigeria el 10 de junio a las 1:45 p. m. (hora nacional) en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa en Leiria.

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La convocatoria sigue al cierre de la Liga de Portugal y se producirá antes de la final de la Taça de Portugal, prevista para el 24 de mayo entre Sporting y Torreense en el Estádio Nacional, así como de las finales de las competiciones europeas.

En la fase de grupos del Mundial, la Selección de Portugal competirá en el grupo K junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Según las indicaciones de la FIFA, el equipo debe instalarse en su centro de concentración en Palm Beach, Florida, al menos cinco días antes de su debut en la competición.

Cristiano Ronaldo, la gran figura de Portugal recibió un duro comentario por parte de Luiz Felipe Scolari

El técnico brasileño habló sobre el proceso de crecimiento de Cristiano Ronaldo-crédito @Dsports/Facebook

A menos de 40 días del inicio del Mundial de la FIFA 2026, la figura de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro del debate mundial, no solo por la posibilidad de disputar su sexto torneo internacional con Portugal, sino por las declaraciones directas de uno de sus entrenadores históricos. Luiz Felipe Scolari, técnico campeón del mundo con Brasil en 2002 y mentor de Ronaldo en sus primeros años con la selección portuguesa, sorprendió al afirmar que el delantero “nunca fue un crack” al estilo de otros grandes nombres del fútbol, subrayando que su grandeza radica en la disciplina y no en la genialidad natural.

En una entrevista concedida el 5 de mayo de 2026 a Sergio Goycochea para el programa Dselección de Dsports, Scolari diferenció el talento de Ronaldo del de jugadores como Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo y Diego Maradona. El entrenador brasileño explicó:

“Cristiano no nació siendo crack como Messi o Ronaldinho. Él se fue haciendo crack. Buscó alternativas. Los casos de Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Maradona... Ellos ya saben a dónde va a ir la pelota. Pero Cristiano hoy es lo que es y va a ir a una Copa del Mundo con 40, 41 años, por su insistencia, su voluntad y dedicación", dijo el excampeón del mundo con Brasil en Corea y Japón 2002.

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).
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