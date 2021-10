Laura Tobón le dijo ‘hasta luego’ a la televisión: “Lucca y yo nos despedimos”

En la noche del pasado 25 de octubre, los seguidores y miembros de ‘La voz’ se despidieron del formato ‘senior’ al cual le apostó la producción y que dejó como ganadora a María Nelfi, quien se llevó los 250 millones de pesos del premio.

En ese sentido, Laura Tobón, una de las presentadoras y conductoras del show, aprovechó el final de temporada para anunciar que se va a retirar de la televisión, pues asegura que estará enfocada en su labor como madre, teniendo en cuenta que faltan apenas unas semanas para el nacimiento de Lucca, su primogénito.

No obstante, la también modelo confirmó que su ausencia en la pantalla chica será cuestión de tiempo y aunque no está confirmada la fecha ni el proyecto con el cual va a regresar, sus seguidores esperan que sea con la próxima entrega de ‘La voz’.

“Lucca y yo nos despedimos de la televisión por un rato, pero nos volveremos a ver ¡Qué falta me van a hacer! Sin embargo, recuerden que siempre estaremos conectados por acá”, fue el mensaje que escribió Laura Tobón a la comunidad de fanáticos que le sigue en su cuenta oficial de Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar y a través de varios mensajes sus amigos y seguidores le hicieron saber que su desempeño en el programa fue excelente. Además, le demostraron su apoyo y respaldo para la etapa que experimenta como madre primeriza.

En cuanto a cómo ha estado de ánimo ahora que se encuentra embarazada, la bogotana comentó que se siente plena, pues aunque los cambios hormonales le afectan en gran manera, ha podido controlarlos.

“Gracias a Dios he tenido un embarazo saludable y sin complicaciones. Las hormonas, claramente, hay días en que me ponen más sensible de lo normal, pero todo hace parte del proceso. He tenido días en los que estoy muy feliz y otros en los cuales no quiero nada, así como hay días en los que me siento enérgica y otros en los que no quiero ni pararme de cama ¡Y todo eso es normal!”, añadió.

De igual manera, Tobón mencionó que ha encontrado en sus amigos, familia y trabajo su mayor motivación y por eso no dejó de trabajar hasta ahora, cuando atraviesa por su octavo mes de gestación.

Es clave mencionar que la celebridad de 31 años ha sido constante en compartir todos los detalles de su maternidad y, por esa razón, son bien sabidas las dificultades que ha tenido en este proceso al que cataloga como “un milagro”.

“No sé si recuerdan que a mí hace unos dos años me tuvieron que llevar casi que de urgencias a operarme de un quiste muy grande que tenía en un ovario. El quiste medía como una pelota de tenis, era súper grande y toda la vida mi ginecólogo me dijo que tenía que cuidarme porque era probable que mi fertilidad estaría en problemas”, explicó en entrevista con el programa ‘La red’, sobre su enfermedad.

Por último, Laura Tobón aseguró que siempre vio muy lejano el tema de convertirse en madre y pese a que no se cuidaba tomando anticonceptivos, no lograba quedar en embarazo por lo que ya se había hecho a la idea que esto no ocurriría en un futuro muy cercano, pero su esposo Álvaro no perdió nunca la esperanza y constantemente le repetía: “vamos a tener un hijo juntos”, con lo cual siempre sintió que su apoyo fue incondicional.