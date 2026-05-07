Colombia

Inyección billonaria sacude los aeropuertos de Colombia y acelera cambios en Bogotá, Cali y Cartagena

La llegada de nuevos recursos privados impulsa la modernización de terminales estratégicas del país y abre paso a obras clave para responder al creciente tráfico aéreo y fortalecer la conectividad nacional

Guardar
Google icon
La modernización de aeropuertos en Colombia recibe un impulso financiero clave con inversión privada en Bogotá, Cali y Cartagena - crédito Fernando Vergara/AP
La modernización de aeropuertos en Colombia recibe un impulso financiero clave con inversión privada en Bogotá, Cali y Cartagena - crédito Fernando Vergara/AP

La transformación de varios de los aeropuertos más importantes de Colombia acaba de recibir un nuevo impulso financiero. Terminales clave para la conectividad del país, como las de Bogotá, Cali y Cartagena, avanzan hacia una etapa de modernización respaldada por capital privado, un movimiento que busca acelerar obras estratégicas y responder al creciente flujo de pasajeros en estas ciudades.

El anuncio se conoció durante el IV Encuentro de Infraestructura, un espacio que reunió a representantes del Gobierno, concesionarios, inversionistas y líderes del sector para revisar el estado de los principales proyectos de infraestructura del país. Allí, uno de los temas que más llamó la atención fue precisamente el papel que está jugando la inversión privada en la renovación aeroportuaria.

PUBLICIDAD

Desde el aeropuerto Rafael Núñez, en Cartagena, salían los viajeros rumbo a Europa y Asia - crédito Colprensa/El Universal
El IV Encuentro de Infraestructura destaca el papel protagónico de la inversión privada en la transformación aeroportuaria colombiana - crédito Colprensa

En medio de ese debate, la presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura, María Consuelo Araújo, puso sobre la mesa una idea que, según explicó, será decisiva en los próximos años: mantener una coordinación sólida entre el Estado y el sector privado para garantizar que las obras no se frenen y puedan ejecutarse dentro de los cronogramas previstos.

La dirigente gremial sostuvo que la experiencia reciente demuestra que los modelos de concesión y la participación de fondos de inversión permitieron darle continuidad a proyectos que requieren recursos de gran escala, especialmente en sectores tan sensibles como el transporte y la conectividad aérea. Según explicó, el desarrollo aeroportuario del país atraviesa un momento determinante.

PUBLICIDAD

El aumento en la demanda de viajeros, la presión sobre la infraestructura existente y la necesidad de adaptar terminales a estándares internacionales están obligando a acelerar inversiones que, hace algunos años, todavía estaban en etapa de diseño o estructuración.

Uno de los casos mencionados durante el encuentro fue el de Cartagena, ciudad que en los últimos años fortaleció su posición como uno de los destinos turísticos y de negocios más dinámicos del país. Su aeropuerto, pieza clave para esa conectividad, acaba de asegurar una inyección económica importante para avanzar en su proceso de expansión y modernización.

El Aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, iniciará un proceso de remodelación para impulsar el turismo en la ciudad - crédito Colprensa.
Los modelos de concesión y la participación de fondos de inversión aseguran la continuidad en proyectos aeroportuarios estratégicos para Colombia - crédito Colprensa

De acuerdo con la información revelada durante el evento, esta terminal recibió recientemente un crédito por $300.000 millones, recursos otorgados a través del Fondo de Deuda Senior para Infraestructura CAF-AM Ashmore II. Este mecanismo financiero, administrado por CAF Asset Management Corp. junto a Ashmore Group, hace parte de una estrategia orientada a fortalecer proyectos aeroportuarios con impacto nacional.

La llegada de estos recursos abre la puerta para acelerar intervenciones en capacidad operativa, servicios al pasajero y adecuaciones técnicas que permitan responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en esa región del Caribe colombiano. Pero Cartagena no es la única terminal dentro de este plan. Durante la intervención también se destacó que los proyectos relacionados con Cali y Bogotá avanzan bajo una lógica similar, con respaldo de inversionistas privados interesados en participar en la expansión de infraestructura crítica.

En el caso de Cali, el fortalecimiento del aeropuerto es visto como una apuesta estratégica para consolidar la conectividad del suroccidente colombiano. La terminal no solo mueve pasajeros nacionales e internacionales, además cumple un papel relevante en operaciones de carga y logística empresarial. Bogotá, por su parte, enfrenta un reto aún mayor. El Aeropuerto Internacional El Dorado, considerado la principal puerta aérea del país y uno de los hubs más importantes de América Latina, sigue bajo presión por el volumen de pasajeros y operaciones que maneja diariamente.

Por eso, el respaldo financiero para futuras obras resulta clave. Las intervenciones previstas buscan aumentar la capacidad de atención, optimizar procesos operativos y preparar la terminal para una demanda que continúa creciendo año tras año.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en la ciudad de Cali. Destino del vuelo proveniente de Aruba en el que un ciudadano habría robado a una azafata - crédito Archdaily
El aeropuerto de Cali refuerza su apuesta por la conectividad del suroccidente colombiano y su papel en operaciones de carga y logística - crédito Archdaily

Durante el encuentro, Araújo insistió en que estos avances no serían posibles sin una visión compartida entre entidades públicas, concesionarios y fondos privados. Según explicó, la infraestructura del país requiere decisiones de largo plazo y esquemas financieros capaces de sostener proyectos complejos.

La directiva señaló además que Colombia tiene la oportunidad de aprovechar el interés que existe en los mercados internacionales por participar en activos de infraestructura, especialmente aquellos relacionados con movilidad, transporte y logística. En ese contexto, la llegada de nuevos recursos para Cartagena, así como el respaldo a iniciativas en Cali y Bogotá, representa más que una inversión puntual. Se trata de una señal sobre el rumbo que está tomando la modernización aeroportuaria del país.

Google icon

Temas Relacionados

AeropuertosInfraestructura aeropuertosColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El resultado entre Peñarol y Platense que le sirve a Santa Fe para seguir con vida en Copa Libertadores

El equipo bogotano viene de empatar con Cortinhians en condición de local, resultado que lo obliga a depender de otros equipos si quiere clasificar a los octavos de final

El resultado entre Peñarol y Platense que le sirve a Santa Fe para seguir con vida en Copa Libertadores

Medellín sacudiría la Liga BetPlay con un técnico campeón del fútbol colombiano: habría iniciado conversaciones

El Poderoso, recién eliminado de los playoffs de la Liga BetPlay, tendría en la mira a un entrenador que viene de dirigir a otro club en el campeonato

Medellín sacudiría la Liga BetPlay con un técnico campeón del fútbol colombiano: habría iniciado conversaciones

Resultado Chontico Día hoy 7 de mayo

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Resultado Chontico Día hoy 7 de mayo

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo

Festival del Arroz Bogotá 2026: 15 plazas de mercado ofrecerán platos desde $15.000 hasta $40.000 durante tres días de celebración

Durante el evento los asistentes podrán disfrutar múltiples preparaciones inspiradas en la tradición local, en espacios que buscan fortalecer la cultura y dinamizar la economía regional con platos para todos los gustos

Festival del Arroz Bogotá 2026: 15 plazas de mercado ofrecerán platos desde $15.000 hasta $40.000 durante tres días de celebración
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams presentará su espectáculo en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Hayley Williams presentará su espectáculo en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Aida Victoria confesó la enseñanza que le dejó el proceso judicial en su contra: “Intento ser feliz”

Alexa Torrex no volvió a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Siento culpa”

Actor de ‘Sin senos no hay paraiso’ expuso casos de acoso en las producciones de televisión: “Lo primero que hacían era tocarles las nalgas”

Deportes

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

En video: Daniel Muñoz fue clave para que Crystal Palace esté más cerca de la final en la Conference League

Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026