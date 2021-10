“Ese equipo no tiene nada”: Iván Mejía vuelve y critica con todo a Juan Carlos Osorio

Iván Mejía se refirió al nombramiento de Carlos Queiroz como nuevo técnico de la Selección de Egipto. Fotos: archivo/ EFE-Juan Ignacio Roncoroni

Juan Carlos Osorio no pasa por un buen momento con el América de Cali y la derrota ante Independiente Santa Fe en la final de la Superliga con un marcador de 3-2 en el partido de vuelta y 5-3 en el global.

Esta situación no es nueva, pues de 22 partidos que lleva dirigiendo a los Diablos Rojos, solo ha ganado cinco, siete los ha empatado y acumula 10 derrotas, obteniendo un rendimiento apenas del 33%; sin embargo, un factor que podría salvar su gestión es clasificar a los playoffs en la Liga BetPlay, pues ocupa la novena casilla, a dos puntos del octavo que es Jaguares de Córdoba.

Pese a su posición en el torneo local, las críticas no cesan contra el estratega risaraldense. Tras el partido, una de las voces que se pronunció en contra de su gestión fue la del periodista Iván Mejía Álvarez, quien no se guardó nada y a través de su cuenta de Twitter se fue lanza en ristre contra el ex DT de la selección mexicana en 2018. Primero, le hizo un llamado de atención al máximo dirigente del club, Tulio Gómez.

“Don Tulio, el equipo es muy malo. Sin táctica, sin preparación física, sin control emocional”, escribió Mejía. Además, señaló el cuestionado comportamiento de Osorio durante el encuentro ante Santa Fe disputado la noche del miércoles 20 de octubre.

“El comportamiento de su DT es grotesco. Un patán, maleducado, encarándose con árbitros y público. Aparte, un charlatán y mitómano. Hora de sacar ese embaucador”, subrayó el comunicador, pidiendo además la renuncia del entrenador.

Las reacciones al trino no se hicieron esperar y se volvió viral en pocas horas, con más de 1000 ‘me gusta’ y cerca de 100 respuestas, muchas de ellas hechas por usuarios que están de acuerdo con lo dicho por el periodista deportivo.

“La actitud del señor OSORIO anoche en el campin con los pocos hinchas que ingresamos fue de lo peor, un gamín de tiempo completo y un América de Cali totalmente sin identidad de juego hace” y “Creo que se le fue la mano, Iván, tal vez algunas cosas que usted dice son más por impotencia del señor Osorio, pero la culpa no es solamente de él, también tiene culpa el hablantinoso de Tulio Gómez”, son solo algunas de las reacciones a los actos de Osorio y a su gestión en el equipo de Cali.

Los cuestionados gestos de Juan Carlos Osorio tras perder la final de la Superliga

Durante el encuentro disputado en el estadio El Campín, al entrenador se le vio muy efusivo, sobre todo contra el cuarto árbitro; una conducta que contraría a su ya conocido porte analítico y con su famosa libreta de apuntes en la mano. El Osorio contra Santa Fe fue distinto.

Además, al finalizar el encuentro, cuando se dirigía a los camerinos, el risaraldense le hizo pistola a los hinchas locales que se encontraban en la tribuna occidental, gesto que también fue muy cuestionado en redes sociales, sobre todo en Twitter.

Más datos que confirman el mal momento de Osorio con el América

El DT solamente ha ganado tres partidos en tres meses que lleva dirigiendo al cuadro rojo. De seis partidos disputados en agosto, solo ha ganado uno (vs Once caldas, 1-0); en septiembre salió victorioso en un encuentro de siete (vs Deportivo Cali, 1-0) y de cinco cotejos disputados en octubre, solo ha ganado uno también, contra el Atlético Huila por la mínima diferencia.

SEGUIR LEYENDO: