Así está Hugo Rodallega ante los delanteros de la selección Colombia: cuáles son sus opciones de ser convocado

Hugo Rodallega le quiere competir a los delanteros actuales de la selección Colombia para entrar en la convocatoria al Mundial 2026 - crédito Reuters / Action Images vía Reuters / Colprensa

Hugo Rodallega se lució en el partido entre Santa Fe y América de Cali al marcar un triplete que metió a los cardenales a las semifinales de la Liga BetPlay y puso al cuadro bogotano como uno de los candidatos al título.

En medio de esa alegría, varios aficionados pidieron al goleador para la selección Colombia, a la que no va desde 2011 y no ha sido llamado en el proceso del técnico Néstor Lorenzo, que en este momento ultima detalles para el inicio de la concentración de cara al Mundial 2026.

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Rodallega, si entra a esa prelista de convocados, de 35 a 55 jugadores, llegaría a competir con tres delanteros habituales del combinado nacional, con sus ventajas y desventajas por el equipo y la liga en la que se encuentra, además de la edad y lo que el entrenador busca de sus atacantes.

Comparativo de Rodallega con los delanteros de Colombia

Han pasado casi 15 años desde la última vez que el delantero fue convocado al combinado nacional, con el entonces técnico Leonel Álvarez y, desde allí fue olvidado por los entrenadores José Pekerman, Carlos Queiroz, Reinaldo Rueda y ahora Néstor Lorenzo.

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En cuestión de números, Hugo Rodallega se encuentra en gran momento para volver a la selección Colombia, pues sus cifras en la temporada 2026 lo meterían en la pelea para quedar en los 26 convocados para el Mundial 2026.

Rodallega y Falcao fueron la dupla delantera de la selección Colombia para el 2009, año en que quedaron eliminados del Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 - crédito Colprensa

Para empezar, el delantero de Santa Fe acumula 14 goles y dos asistencias en 27 partidos en Copa Libertadores, Superliga y la Liga BetPlay, que lo tiene en un punto especial en su carrera porque, con 40 años, mantiene su poder goleador, que lo hizo figura en Inglaterra y Turquía.

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En este momento, Rodallega tiene mejores números que Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, pues el delantero del Krasnodar de Rusia acumula diez goles y cuatro asistencias, mientras que el jugador del Internacional de Porto Alegre tiene ocho anotaciones y dos pases de gol, con respecto a lo que va de 2026.

Actualmente, Rafael Santos Borré está por debajo de Hugo Rodallega en números para volver a la selección Colombia - crédito Diego Vara/REUTERS

El atacante está solo por debajo de Luis Javier Suárez, el goleador del Sporting de Lisboa que acumula 17 goles y cuatro asistencias en estos cinco meses del año, así que dependerá de Néstor Lorenzo si lo admite para concentrar con el equipo, pues hizo algo parecido con Dayro Moreno en septiembre de 2025.

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Números goleadores en 2026

Jhon Córdoba

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Liga Premier: 9 goles y una asistencia

Copa de Rusia: Un gol y dos asistencias

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Luis Javier Suárez

Champions: Tres goles y una asistencia

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Primeira Liga: 13 goles y tres asistencias

Copa de Portugal: Un gol

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Rafael Santos Borré

Serie A: Dos goles

Campeonato Gaucho: Cinco goles

Copa de Brasil: Un gol

Hugo Rodallega

Liga BetPlay: 11 goles

Copa Libertadores: Un gol

Superliga: Dos goles

“Siempre he pensado en la selección”

En charla con los medios, Hugo Rodallega se refirió a la posibilidad de ser llamado a la Tricolor, pese a las pocas posibilidades de ser visto por el entrenador Néstor Lorenzo y la competencia para el puesto, pero le apuesta a su experiencia y crecimiento con Santa Fe desde inicios de 2023.

“Simplemente me he esforzado durante 22 años, he tenido la fortuna de conseguir el mayor logro de un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Lo he hecho con orgullo, las cosas han salido bien o mal y eso queda a consideración de todos”, dijo.

Hugo Rodallega se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró Santa Fe a lo largo de los 90 minutos ante América - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El goleador concluyó que “a pesar de la edad que ya tengo, me sigo esforzando y aportándole a Santa Fe, al fútbol de nuestro país. Siempre he pensado en la Selección, pero he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman, porque sé que no es fácil para un entrenador tomar decisiones entre tantos jugadores, lo respeto. Sin embargo, soy un colombiano más que aspira a estar ahí, pero son decisiones que toman”.