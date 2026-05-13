Así está Hugo Rodallega ante los delanteros de la selección Colombia: cuáles son sus opciones de ser convocado

Hugo Rodallega se lució en el partido entre Santa Fe y América de Cali al marcar un triplete que metió a los cardenales a las semifinales de la Liga BetPlay y puso al cuadro bogotano como uno de los candidatos al título.
En medio de esa alegría, varios aficionados pidieron al goleador para la selección Colombia, a la que no va desde 2011 y no ha sido llamado en el proceso del técnico Néstor Lorenzo, que en este momento ultima detalles para el inicio de la concentración de cara al Mundial 2026.
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Rodallega, si entra a esa prelista de convocados, de 35 a 55 jugadores, llegaría a competir con tres delanteros habituales del combinado nacional, con sus ventajas y desventajas por el equipo y la liga en la que se encuentra, además de la edad y lo que el entrenador busca de sus atacantes.
Comparativo de Rodallega con los delanteros de Colombia
Han pasado casi 15 años desde la última vez que el delantero fue convocado al combinado nacional, con el entonces técnico Leonel Álvarez y, desde allí fue olvidado por los entrenadores José Pekerman, Carlos Queiroz, Reinaldo Rueda y ahora Néstor Lorenzo.
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En cuestión de números, Hugo Rodallega se encuentra en gran momento para volver a la selección Colombia, pues sus cifras en la temporada 2026 lo meterían en la pelea para quedar en los 26 convocados para el Mundial 2026.
Para empezar, el delantero de Santa Fe acumula 14 goles y dos asistencias en 27 partidos en Copa Libertadores, Superliga y la Liga BetPlay, que lo tiene en un punto especial en su carrera porque, con 40 años, mantiene su poder goleador, que lo hizo figura en Inglaterra y Turquía.
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En este momento, Rodallega tiene mejores números que Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, pues el delantero del Krasnodar de Rusia acumula diez goles y cuatro asistencias, mientras que el jugador del Internacional de Porto Alegre tiene ocho anotaciones y dos pases de gol, con respecto a lo que va de 2026.
El atacante está solo por debajo de Luis Javier Suárez, el goleador del Sporting de Lisboa que acumula 17 goles y cuatro asistencias en estos cinco meses del año, así que dependerá de Néstor Lorenzo si lo admite para concentrar con el equipo, pues hizo algo parecido con Dayro Moreno en septiembre de 2025.
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Números goleadores en 2026
Jhon Córdoba
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Liga Premier: 9 goles y una asistencia
Copa de Rusia: Un gol y dos asistencias
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Luis Javier Suárez
Champions: Tres goles y una asistencia
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Primeira Liga: 13 goles y tres asistencias
Copa de Portugal: Un gol
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Rafael Santos Borré
Serie A: Dos goles
Campeonato Gaucho: Cinco goles
Copa de Brasil: Un gol
Hugo Rodallega
Liga BetPlay: 11 goles
Copa Libertadores: Un gol
Superliga: Dos goles
“Siempre he pensado en la selección”
En charla con los medios, Hugo Rodallega se refirió a la posibilidad de ser llamado a la Tricolor, pese a las pocas posibilidades de ser visto por el entrenador Néstor Lorenzo y la competencia para el puesto, pero le apuesta a su experiencia y crecimiento con Santa Fe desde inicios de 2023.
“Simplemente me he esforzado durante 22 años, he tenido la fortuna de conseguir el mayor logro de un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Lo he hecho con orgullo, las cosas han salido bien o mal y eso queda a consideración de todos”, dijo.
El goleador concluyó que “a pesar de la edad que ya tengo, me sigo esforzando y aportándole a Santa Fe, al fútbol de nuestro país. Siempre he pensado en la Selección, pero he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman, porque sé que no es fácil para un entrenador tomar decisiones entre tantos jugadores, lo respeto. Sin embargo, soy un colombiano más que aspira a estar ahí, pero son decisiones que toman”.
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