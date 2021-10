Yeferson Cossio ofreció concierto de rock en Medellín y entregó ostentosos regalos a varios de los asistentes

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más mencionados en el país, tanto por sus obras benéficas como por sus excentricidades. Ahora, el creador de contenido está incursionando en el mundo de la música y brindó su primer concierto de rock en la ciudad de Medellín.

El evento fue un éxito total. En menos de tres días se vendió el total de la boletería correspondiente al evento de la gira ‘Sí a todo’, el cual se llevó a cabo el último fin de semana en el Parque Lleras, ubicado en la capital antioqueña. Las filas para acceder al sitio recorrieron varias calles e incluso, hubo quienes se quedaron por fuera y no pudieron disfrutar de la presentación.

Vale mencionar que, dicho evento se realizó con el fin de recoger fondos para la fundación que lleva su apellido; allí albergará a miles de animales, como perros y gatos que se encuentren en situación de calle y abandono; de hecho, así lo dio a conocer en los tiquetes de ingreso. Además, mostró un video de su labor en el departamento de La Guajira, donde en compañía de grupos animalistas y de sus amigos, lograron esterilizar a más de 240 perros y gatos, así como el trabajo que llevó a cabo con comunidades indígenas de la región.

Adicionalmente, ocurrió dentro del mismo concierto otro hecho que emocionó a la mayoría de sus asistentes, y es que ‘Yef’ entregó varios regalos a quienes tuvieron presentes en su ‘toque’. Dentro de los ostentosos obsequios, fueron incluidas tres cirugías plásticas, tres iPhone 13, joyas y hasta dinero en efectivo. Se estima que tales agasajos sumaron un valor de aproximadamente 50 millones de pesos. Para completar, junto con su hermana, Cintia, lanzaron billetes al aire.

Por otro lado, y pese a la gran afluencia de personas al evento, se evidenció la falta de uso del tapabocas entre los asistentes, violando así las medidas de bioseguridad básicas para evitar la propagación del covid-19.

La polémica apuesta de Jhoan López, cuñado de Yeferson Cossio

El creador de contenido que se volvió muy famoso por implantarse senos junto a su cuñado Yeferson Cossio, volvió a generar polémica por realizar un nuevo reto junto a su novia, Cintia, hermana de Yeferson. La dinámica consiste en que si la reconocida modelo de OnlyFans pierde el reto, tendrá que hacerse un tatuaje que diga “Propiedad de Jhoan López” en una parte visible de su cuerpo, pero si él no llega a ganar, tendrá que ponerse implantes de glúteos

Sobre esto, y de acuerdo con el mismo influenciador, se realizará todos los procedimientos médicos necesarios antes de realizarse dicho procedimiento, situación similar al polémico reto anterior que hizo con su cuñado. “Primero la salud”, afirmó el influenciador paisa.

Finalmente, vale resaltar que a principios de este año, tanto él como Yeferson se sometieron a un procedimiento estético para implantarse senos, sorprendiendo a sus millones de seguidores y generando mucha polémica en el país por cuenta de este inusual acto. Pese al riesgoso acto, ambos hablaron con el programa ‘La Red’ y confesaron que previo a la cirugía, los dos tuvieron que pasar por asesoría psicológica “para estar seguros de que no estuviéramos locos porque éramos hombres no transexuales y que no es normal que eso pase” y también como parte del protocolo necesario antes de ingresar al quirófano. Posteriormente, ambos se quitaron las prótesis para evitar complicaciones en sus cuerpos.

