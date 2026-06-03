Colombia

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este miércoles 3 de junio

La restricción vehicular en la ciudad varía todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Guardar
Google icon
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)

Estos son los coches que no tienen permitido circular por las calles de Bogotá este día, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico yPlaca.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué transportes tienen prohibido transitar.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este miércoles 3 de junio, según la alcaldía de la ciudad.

PUBLICIDAD

Fecha: miércoles 3 de junio de 2026.

Particulares: 6-7-8-9-0

Taxis: 9-0

Motos: No aplica

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

Pico y Placa Regional

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella agradece respaldo de Donald Trump: “Haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia”

El candidato presidencial destacó la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio de cara a una eventual administración. Además, recibió el respaldo de la congresista María Elvira Salazar y del senador estadounidense Bernie Moreno

Abelardo de la Espriella agradece respaldo de Donald Trump: “Haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia”

Embargos en Colombia 2026: estos son los casos en los que una cuenta bancaria no puede ser retenida por orden judicial

La legislación colombiana establece límites para proteger parte de los recursos de los ciudadanos frente a procesos de embargo

Embargos en Colombia 2026: estos son los casos en los que una cuenta bancaria no puede ser retenida por orden judicial

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

La Policía intervino dentro y fuera del estadio Romelio Martínez para controlar alteraciones del orden público registradas durante el partido de ida de la Liga BetPlay

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

“Te voy a derrotar y te voy a castigar”: Abelardo de la Espriella responde a Benedetti y escala la confrontación política

El candidato presidencial lanzó duras acusaciones contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras un cruce de mensajes en redes sociales

“Te voy a derrotar y te voy a castigar”: Abelardo de la Espriella responde a Benedetti y escala la confrontación política

“No me pidan buenas maneras con Petro”: Abelardo de la Espriella endurece su discurso y acusa al presidente de querer desconocer las elecciones

El candidato presidencial aseguró que Gustavo Petro busca sembrar dudas sobre el proceso electoral para justificar movilizaciones y desconocer los resultados

“No me pidan buenas maneras con Petro”: Abelardo de la Espriella endurece su discurso y acusa al presidente de querer desconocer las elecciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camiseta de la selección Colombia, otra vez en el centro del debate: creadora de contenido hizo su versión rococó del atuendo oficial

Camilo cerrará su gira internacional en Bogotá con grandes éxitos y una experiencia más cercana con sus fans: fecha, lugar y precios

Diana Ángel pidió a Cepeda que asista a los debates con De la Espriella: “Nos quedan 21 días para salvar a Colombia del retroceso”

Altafulla sorprendió a sus seguidores con impactante anuncio junto a una mujer embarazada: ¿es su hijo?

Carlos Vives presentó en El Campín “La Barra Incondicional”, canción oficial de la selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

Ni la goleada evitó los disturbios: enfrentamientos entre hinchas opacaron la final entre Junior y Atlético Nacional

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ignoró a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia: esta es la historia

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: cuándo es la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-1

Junior de Barranquilla goleó 3-0 a Atlético Nacional y quedó a un paso de ser bicampeón: resumen completo del partido

Estas son las próximas cinco carreras de running en Colombia y el proceso para inscribirse