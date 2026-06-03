Abelardo de la Espriella agradece respaldo de Donald Trump: “Haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia”

El candidato colombiano agradeció el respaldo del presidente estadounidense de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el respaldo público que recibió por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su apoyo a la candidatura del abogado colombiano tras los resultados obtenidos en la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo.

A través de una publicación en sus redes sociales, De la Espriella agradeció el mensaje del mandatario estadounidense y destacó el papel que, a su juicio, desempeña Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

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“Estados Unidos es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo en nuestro país. Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno, y sé que en la era del Tigre haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos”, escribió el candidato.

La reacción se produjo luego de que Trump publicara un mensaje en el que felicitó a De la Espriella por los resultados alcanzados en la primera vuelta presidencial y anunciara su respaldo para la jornada electoral definitiva programada para el próximo 21 de junio.

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De la Espriella destaca el papel de Estados Unidos

Posteriormente, durante una entrevista con Semana, el candidato amplió sus declaraciones y explicó que una eventual administración suya buscaría fortalecer la cooperación con Washington en distintos frentes.

Según señaló, la relación entre ambos países resulta clave para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, la criminalidad organizada y la violencia que afecta a distintas regiones del territorio nacional.

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“Los Estados Unidos de Norteamérica son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia”, afirmó.

El aspirante presidencial también resaltó la importancia económica de la relación bilateral, recordando que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia y uno de los principales destinos de las exportaciones nacionales.

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“Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del Tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental”, manifestó.

Durante la entrevista insistió en que comparte con la administración Trump principios relacionados con la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad.

“Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad”, señaló.

Asimismo, reiteró que una eventual relación entre ambos gobiernos tendría un alcance sin precedentes.

“Vamos a hacer una llave con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con otro gobierno en los Estados Unidos”, sostuvo.

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El candidato presidencial Abelardo De La Espriella reacciona al respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la entrevista, discute la importancia de la relación bilateral para combatir el narcoterrorismo y fortalecer el comercio. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X y Semana

El mensaje de Trump tras la primera vuelta presidencial

El respaldo de Donald Trump llegó pocos días después de conocerse los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial, en la que De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos y avanzó al balotaje como el candidato más votado de la jornada.

En el mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense calificó al abogado colombiano como un dirigente con capacidad para liderar el país durante los próximos años.

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“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, escribió Trump.

El presidente estadounidense agregó que el candidato colombiano “lucha incansablemente por su gran país y su gente” y aseguró que una eventual presidencia suya tendría resultados positivos para Colombia.

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Según Trump, De la Espriella podría “impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público”.

El mandatario también destacó la relevancia de la segunda vuelta presidencial para el futuro de las relaciones entre ambos países.

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, afirmó.

Finalmente, anunció de manera explícita su respaldo al candidato colombiano.

“Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”, señaló Trump en su publicación.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

María Elvira Salazar se suma al respaldo

Al respaldo expresado por el presidente estadounidense se sumó la congresista republicana María Elvira Salazar, quien también reaccionó a los resultados de la primera vuelta presidencial colombiana.

A través de una publicación en la red social X, la legisladora aseguró que el resultado electoral envió un mensaje político contundente sobre el momento que atraviesa el país.

“Millones de colombianos rechazan el rumbo de Gustavo Petro y quieren recuperar la seguridad, la prosperidad y la libertad”, escribió.

La congresista afirmó que la segunda vuelta presidencial representará una decisión determinante para el futuro político de Colombia y recordó que respaldó a De la Espriella desde la primera fase de la campaña.

“Orgullosamente apoyé a Abelardo en la primera vuelta y estoy convencida de que sabrá unir el país, ejercer la autoridad que Colombia necesita y derrotar a la izquierda radical”, manifestó.

Además, felicitó públicamente al candidato por los resultados obtenidos en las urnas y expresó su expectativa de que logre consolidar una mayoría electoral en la segunda vuelta.

La respuesta del candidato colombiano

De la Espriella respondió al mensaje de Salazar agradeciendo el respaldo y solicitando acompañamiento internacional durante la recta final del proceso electoral.

“Querida Salazar, muchas gracias. Tu respaldo y cada una de tus palabras nos inspiran para seguir construyendo la Patria Milagro”, escribió.

El candidato también pidió que la comunidad internacional mantenga atención sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

“Por favor, continúa apoyando para que la comunidad internacional abra los ojos y ejerza vigilancia electoral”, expresó.

En el mismo mensaje, sostuvo que Colombia requiere observación internacional durante la campaña y lanzó cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.

“Colombia requiere acompañamiento internacional ante Petro y Cepeda”, afirmó.

María Elvira Salazar, congresista republicana manifestó su apoyo al candidato y aseguró que representa una alternativa para el futuro político de Colombia. - crédito X

Bernie Moreno también expresó su apoyo

Otro de los pronunciamientos procedentes de Estados Unidos fue el del senador Bernie Moreno, quien celebró públicamente el respaldo otorgado por Trump y destacó varios aspectos de la propuesta política del candidato colombiano.

“Abelardo de la Espriella es un líder fuerte, inteligente y decidido”, escribió el senador.

Moreno aseguró que el aspirante presidencial priorizaría “los intereses y los derechos humanos de todos los colombianos” y afirmó que impulsaría cambios en áreas como seguridad, salud, educación y generación de oportunidades.

Asimismo, sostuvo que la elección del próximo 21 de junio tendrá un impacto decisivo en el futuro político del país y expresó su confianza en el desarrollo de un proceso electoral transparente.

Bernie Moreno destacó las propuestas de De la Espriella en seguridad, derechos humanos y desarrollo económico. - crédito @berniemoreno/X

La segunda vuelta entra en su fase definitiva

Concluida la primera etapa de la contienda presidencial, Colombia entra en la recta final hacia una segunda vuelta que enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro.

De la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos y logró imponerse también entre los colombianos residentes en el exterior, mientras que Cepeda superó los nueve millones de sufragios y aseguró su paso a la ronda definitiva.