Marbelle confesó que casi la botan por besarse en video musical con actor de ‘Pasión de gavilanes’

Foto tomada de Instagram @Marbelle.oficial

Un cantante más allá de grabar álbumes o salir de gira, también tiene que mostrar una que otra dote actoral en sus videos musicales; por ejemplo, en julio pasado Marbelle sacó al mercado ‘Días nublados’, en conjunto con su videoclip, el cual narró una historia en la que el personaje de la cantante bonaverense ve cómo la historia sentimental con su novio – interpretado en la ficción por Juan Alfonso Baptista – se desmorona, posteriormente, con su relación terminada su expareja comienza otro romance con una mujer encarnada por Carolina Acevedo.

A lo largo de la pieza audiovisual hay escenas de besos. Por un lado, Marbelle se besa con Juan Alfonso Baptista, en vista de que interpretan a una pareja y, por el otro, el actor venezolano hace lo mismo con Carolina Acevedo, que también es actriz. Sin embargo, por alguna razón fue el beso con la cantante el que estuvo como titular por aquí y por allá en diferentes medios de comunicación. Aunque cabe resaltar que, la artista también ha plasmado su talento como actriz en series como ‘Amor sincero’ (su bionovela) y novelas como ‘Marido a sueldo’ (2007).

Ahora, aunque el beso de Marbelle y Baptista fue parte de un trabajo profesional en el terreno de la actuación, la escena aparentemente no le cayó muy bien a la pareja de la cantante, Sebastián Salazar (futbolista). En entrevista para el programa ‘Día A Día’, la intérprete de ‘Collar de perlas’ habló de dicha pieza audiovisual: “Me di beso con ‘El Gato’ (Juan Alfonso), ¡Ay Dios mío! Casi me echan de la casa”, reseña el portal Kienyke. Empero, no se amplió la información al respecto.

Es de recordar que, Juan Alfonso Baptista ha plasmado su talento como actor en telenovelas como ‘Pasión de gavilanes’ (2003), ‘El Capo’ (2014) o producciones de Netflix como ‘Distrito Salvaje’ (2018). Por su parte, el público de Carolina Acevedo la ha visto en ‘De pies a cabeza’ (1993) y largometrajes como ‘Sanandresito’, estrenada en 2012 con Alessandro Angulo como director.

Respecto de ‘Días nublados’, Marbelle dijo en entrevista con Laura Acuña para su programa en YouTube: “Es una canción de Inés Gaviria, que teníamos hace como dos años ahí guardada (…) es una canción muy dolorosa, tenía miedo porque se deja el punto muy alto con ‘Adicta’ (Adicta al dolor, lanzada en 2020) y cuando teníamos esta canción yo dije: - puede ser muy triste (…) ¿será que la gente querrá algo así después de Adicta? - y boom, he arrancado con mejore cifras”.

Marbelle, la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity Colombia 2021:

Seis famosos concursantes, de los 20 iniciales, siguen en pie en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2021′, sin embargo, Marbelle ya se quedó por fuera de ese grupo, pues el domingo 3 de octubre el público que sigue al reality gastronómico vio su eliminación al tener el plato más flojo para los jurados, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier.

Participantes que siguen en pie en MasterChef Celeribity Colombia 2021: Viña Machado, Gregorio Pernía, Liss Pereira, Carla Giraldo, Frank Martínez y Diego Camargo.

SEGUIR LEYENDO: