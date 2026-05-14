Prima de servicios: a quiénes se les descuentan aportes de salud y pensión y cómo se paga a los que trabajaron menos de seis meses

El no pago de la prima a tiempo puede acarrear sanciones para el empleador - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En Colombia, la prima de servicios 2026 es un pago obligatorio para los trabajadores que cuenten con un contrato laboral formal. Está previsto en dos cuotas: la primera debe hacerse antes del 30 de junio y la segunda, entre el 1 y el 20 de diciembre. Dicho pago corresponde a 15 días de salario por semestre trabajado.

La ley colombiana la establece como una prestación social. La liquidación de la prima de servicios depende del salario recibido y del tiempo trabajado. Según el Ministerio de Trabajo, la fórmula oficial es salario + auxilio de transporte × días trabajados ÷ 360.

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Para 2026, existen dos valores para el salario mínimo mencionados en la normativa: $1.750.000 y $2.000.000. El cálculo más frecuente utiliza como referencia los $2.000.000. El auxilio de transporte asignado es de $249.095, válido para quienes ganan hasta dos salarios mínimos.

En 2026, Colombia cuenta con aproximadamente 10,8 millones de trabajadores formales, según el Dane - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Dicha proporcionalidad cubre tanto a empleados de tiempo completo como a los que hacen labores domésticas, conductores familiares o trabajadores por días, siempre y cuando exista un contrato laboral.

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Descuentos de salud y pensión sobre la prima: lo que dice la ley

La prima de servicios está excluida de la base para calcular aportes a salud o pensión. Según la normativa, estos descuentos se aplican sobre el salario ordinario mensual, pero no sobre la prima. Así las cosas, la empresa no debe descontar el 4% para salud ni el 4% para pensión en el momento de efectuar este pago.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, solo ciertos conceptos, como el sueldo básico, horas extras, recargos nocturnos o comisiones, pueden ser base para descuentos de salud y pensión. La prima de servicios debe entregarse de forma íntegra, independiente de la afiliación al sistema de seguridad social del trabajador.

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De esta manera, el empleador y los trabajadores hacen los aportes correspondientes a seguridad social cada mes con base en el salario, pero la prima se paga aparte y en su totalidad.

El Código Sustantivo del Trabajo establece que la prima se paga dos veces al año - crédito Código Sustantivo del Trabajo

Quiénes no reciben prima de servicios y el caso del salario integral

No todos los empleados están cubiertos por la prima de servicios. Este pago está destinado solo a los que tienen contrato laboral formal. Quedan excluidos de este derecho los contratistas por prestación de servicios, los trabajadores independientes y quienes firman contratos civiles o comerciales.

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Los trabajadores con salario integral —aquellos que reciben más de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes— no obtienen la prima como un pago independiente, ya que la tienen incluida dentro del monto mensual. En estos casos, el beneficio se considera cubierto en el salario integral, junto a los demás conceptos previstos por la ley.

Aunque estos empleados siguen haciendo aportes a seguridad social, no reciben la prima de servicios por separado al finalizar el semestre.

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Ejemplos de cálculo y herramientas para liquidar la prima en 2026

El Ministerio de Trabajo dispone de una calculadora virtual que permite a los empleados estimar la prima de servicios según el salario, las fechas de ingreso y salida y otros datos específicos. La herramienta está disponible para quienes forman parte del sector privado y tienen un contrato laboral directo, pero no para contratistas ni para personas con salario integral.

El proceso exige ingresar la fecha de inicio y fin del contrato, indicar el salario, y señalar si aplica el auxilio de transporte, ya que este solo corresponde a quienes ganan hasta dos salarios mínimos. El cálculo siempre toma como base el año calendario.

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El pago de la prima dinamiza la economía de los trabajadores que la reciben - crédito John Vizcaino/Reuters

Por ejemplo, en 2026, un trabajador que devengue $2.000.000 mensuales, sin auxilio de transporte, recibirá las siguientes sumas de prima, según el número de días trabajados en el semestre:

180 días (seis meses): $1.000.000

$1.000.000 150 días (cinco meses): $833.333

$833.333 120 días (cuatro meses): $666.666

$666.666 90 días (tres meses): $500.000

$500.000 60 días (dos meses): $333.333

$333.333 30 días (un mes): $166.666

Quienes reciban el auxilio de transporte pueden añadir este monto a la base salarial y así incrementar el valor de la prima según el tiempo de servicio.

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Es fundamental analizar el comprobante de nómina para verificar que el monto abonado corresponda efectivamente a la prima de servicios. Si aparecen deducciones de salud o pensión sobre este concepto, resulta conveniente solicitar aclaraciones a la empresa y confirmar que el pago cumple con la legislación vigente.