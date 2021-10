La selección Colombia ya está en Barranquilla planeando el primer duelo de la eliminatoria contra Brasil

En la mañana de este viernes 8 de octubre la selección Colombia arribó a Barranquilla proveniente desde Montevideo tras empatar 0-0 contra Uruguay por la fecha 11 de las eliminatorias Conmebol rumbo a Catar 2022.

El plantel cafetero recargó energías en su hotel de concentración tras sacar un punto del estadio Gran Parque Central y ahora esperará participar de un entrenamiento preparatorio para el juego contra Brasil, cita que el técnico Reinaldo Rueda programó para las 5:30 p. m. de este viernes.

Mientras realizan prácticas en su sede deportiva de la capital atlanticense en la tarde, el estratega vallecaucano refrescará conceptos de su idea de juego pensando en el partido de este domingo 10 de octubre frente al líder invicto, Brasil.

El técnico exaltó la actuación de Radamel Falcao García, pero se mostró consternado porque deberá buscar un esquema ofensivo para sustituir la baja del futbolista de la Juventus de Turín, Juan Guillermo Cuadrado, que se perderá el enfrentamiento contra la Canarinha por acumulación de tarjetas tras ser amonestado en el empate 0-0 frente a La Celeste y de quien lamentó que tuviera un “comportamiento equivocado”.

Altas críticas recibió la parte delantera de la selección tricolor por la falta de contundencia en una jugada de Duván Zapata tras recibir un pase lateral de Luis Díaz, que fue atajado por los grandes reflejos de Fernando Muslera.

Ante esta sequía anotadora en la selección Colombia contra los charrúas, el exfutbolista argentino Daniel Tílger, conocedor del balompié colombiano y miembro del programa de debate Balón Dividido de ESPN, habló para defender a Zapata y añadió que la confianza la podrá recuperar en Barranquilla él solo contra Brasil cuando le empiecen a enviar balones. Estas fueron sus declaraciones al respecto:

El entrenador Reinaldo Rueda también se refirió a esa jugada en particular dando a entender que es normal en el juego que esas situaciones se presenten. Que los delanteros y goleadores como Duván en estos momentos necesitan respaldo y mucha confianza para desempeñarse en su función, pese al déficit en materia de gol para Colombia.

Para Rueda Rivera, las situaciones no conceptualizadas privaron al combinado nacional de llevarse los tres primeros puntos a Barranquilla, tal como sucedió la triple fecha anterior cuando su equipo visitó a Bolivia en la altura de La Paz.

Estas fueron sus apreciaciones sobre la situación de Duván después del partido que sigue dejando en lo más alto de la tabla a Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Colombia, respectivamente:

Otro entrenador que no se guardó sus impresiones públicamente sobre la actualidad de Duván y sus condiciones para recuperar la marca goleadora con el equipo colombiano fue Alberto Gamero. El exfutbolista samario y DT de Millonarios habló en conferencia de prensa y lo defendió diciendo que Luis Suárez también tuvo una chance muy clara desperdiciada y con la defensa eliminada:

Siempre he dicho a los jugadores que quien bota un gol es porque tiene la opción y la busca, y Duván la busca. Algunos jugadores no la buscan o no le llegan. Duván es un jugador maduro que lleva tiempo jugando en el futbol de alto nivel. Así como lo hace en su equipo, en la Selección también pasa. El delantero uruguayo, Suarez, también tuvo un mano a mano con Ospina y lo tiró por fuera, pero ahí dijimos ‘menos mal que la tiró afuera’. Y él jugó en Barcelona, ahora en Atlético Madrid y es un gran goleador. El día que Zapata se destape nos va a llevar a ganar muchas cosas a nivel mundial