Cuadrado no se quedó callado: el gesto con Duván Zapata tras el gol errado ante Uruguay

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Colombia - Estadio Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay - October 7, 2021 Colombia's Juan Cuadrado clashes with Uruguay's Darwin Nunez Pool via REUTERS/Andres Cuenca

Duván Zapata se robó la atención de todas las portadas tras el gol errado en el empate 0-0 ante Uruguay en la fecha 11 de la Eliminatoria Sudamericana. El delantero fue fuertemente criticado por la prensa y seguidores de la selección Colombia, sin embargo, fue respaldado y apoyado por sus compañeros de equipo.

El primero en salir a respaldar a Zapata fue Juan Guillermo Cuadrado quien a través de los stories de Instagram le pidió no prestar atención a las críticas, “La pantera crack. No es lo que la gente dice de ti, es lo que Dios piensa de ti”. Otro de los jugadores que dejó su mensaje fue Edwin Cardona, quien no fue convocado en esta triple fecha. El volante de Boca Junior le pidió paciencia al delantero, “Sos un animal crack, bendiciones siempre”.

Jugadores de la selección Colombia respaldan a Duván Zapata

Así mismo, en la rueda de prensa post partido, Reinaldo Rueda restó importancia a la polémica y respaldo al jugador de la Atalanta: “”Ese es el juego, es una situación que se da a veces en los goleadores como el caso de Duván. Seguirlo respaldando, dándole la confianza que se necesita para imponerse en su función. Seguimos en déficit, estamos permanentemente conscientes de la necesidad en la tabla y por eso le apostamos a sacar los tres puntos”.

Con el empate registrado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Colombia llegó a 14 puntos acumulados en toda la eliminatoria. En sus 10 fechas disputadas hasta el momento, el equipo cafetero registra cinco empates, dos derrotas y tres triunfos, que lo tienen ocupando la quinta casilla de la clasificación con una diferencia de gol de 0.

Debajo de Colombia está Paraguay con 12 puntos sumados y diferencia de gol de -2, mientras que los rivales a superar en los próximos dos juegos siguen siendo Uruguay y Ecuador, que tienen 16 puntos y cuya diferencia de gol es de +3 y +8, respectivamente.

“Si me tienen que fusilar, que lo haga Duván Zapata” la dura crítica de Carlos Antonio Vélez contra el delantero de la selección Colombia

Esto le ha valido múltiples críticas al jugador colombiano. Una de las más agresivas fue la del periodista y director de Planeta Fútbol en Win Sports, Carlos Antonio Vélez, “Voy a hacer una solicitud oficial y es que si mañana, por alguna razón, me tienen que fusilar, escojan a Duván Zapata para que sea el encargado de hacerlo”, expresó el comunicador.

Este analista además criticó la producción goleadora de Duván Zapata y de Luis Muriel en el Atalanta de Italia, calificando sus goles como poco importantes, “Los del Atalanta están llenos de goles, pero ninguno importante. No han dado ningún título al equipo en el que juegan, ni en grandes partidos dan solución a los problemas”. Su feroz crítica culminó asegurando que si la opción la hubiera tenido que definir Radamel Falcao “otra sería la historia”, además aseguró que el punto del empate es importante pues una victoria de Uruguay lo hubiera alejado de la selección Colombia en la tabla de posiciones.

