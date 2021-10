Nuevamente habrá cierre total de la vía al Llano

Imagen de la vía al Llano.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina informaron nuevamente que habrá cierre total en la vía al Llano. la suspensión de tráfico se debe a los trabajos que se adelantan en la nueva calzada entre Chirajara y Fundadores.

El cierre de la vía al Llano, según la ANI y Coviandina, tardará solamente una semana. En el importante corredor vial no habrá paso entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana iniciando el martes 19 de octubre y finalizando el martes 26.

Algunos de los trabajos que se realizarán en la zona está la reubicación de una torre grúa, “así como la colocación de los carros de avance dentro del proceso constructivo de los voladizos de la pila 6 del puente 5″ en el sector de Susumuco (kilómetro 69), jurisdicción de Guayabetal.

“Las actividades que obligatoriamente interfieren con la movilidad sobre el corredor concesionado y que no pueden llevarse a cabo con la circulación de vehículos por la seguridad de los usuarios”, aseguraron las entidades.

La ANI explicó que previo a los cierres se realizarán detenciones a los vehículos en los diferentes puntos de control así: sentido Bogotá – Villavicencio (K00+000 – 8:45 pm; K35+000 El Tablón – 9:15 pm; Peaje Naranjal – 9:40 pm) y en sentido Villavicencio – Bogotá (Túnel Buenavista – 9:30 pm; peaje Pipiral 9:45 pm).

Cambio de horarios para vehículos de carga pesada

Además de los cierres nocturnos en la vía al Llano que durarán una semana, según lo estimado por las autoridades, actualmente está vigente una estrategia con la que se establecen horarios para el tráfico de vehículos de carga por el importante corredor vial.

La ANI explicó que teniendo en cuenta que a la fecha, continúa la implementación del Plan de Manejo de Tráfico según Resolución 0003972 del Instituto Nacional de Vías (Invías), para el paso de vehículos de carga pesada y con restricción por los túneles de Bijagual y Buenavista, la caravana programada para transitar en el horario de las 10:00 de la noche, se adelantará para las 9:00 p.m.

La Policía de Tránsito y Transporte será la encargada de la coordinación de este cambio de horario en la vía al Llano; los demás pasos controlados se realizarán en los horarios corrientes, es decir, en la mañana de 04:00 a.m. a 06:00 a.m., posteriormente de 10:00 a.m. a 12:00 m y por último de 04:00 p.m. a 06:00 p.m.

“Por lo anterior, les recomendamos programar su viaje con anterioridad, tener en cuenta la señalización instalada en el sector, así como la información que será suministrada por los Controladores de Tráfico y las autoridades respectiva”, sugirió la Concesionaria Vial Andina.

Invías escogió el consorcio que construirá el viaducto en la vía al Llano

Aunque se había anunciado que la adjudicación sería oficialmente el próximo 2 de octubre, el Ministerio de Transporte de Colombia confirmó el pasado 28 de septiembre que el Consorcio Vial del Oriente se encargará de construir el viaducto que debería solucionar los constantes problemas de movilidad en el kilómetro 58 de la vía Bogotá - Villavicencio.

El proceso se hizo a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que determinó que ese tramo de la carretera requería de un viaducto de 750 metros de longitud como solución integral para garantizar definitivamente una conexión eficiente entre ambos puntos.





SEGUIR LEYENDO