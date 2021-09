Cayito Dangond, hermano de Silvestre Dangond, lanza su apoyo al Pacto Histórico de Gustavo Petro

En la tarde del 10 de septiembre el senador colombiano, Gustavo Petro, lanzó el Pacto Histórico en la ciudad de Barranquilla. El evento se realizó en la Plaza de la Paz y contó con una peculiar tarima en forma de ‘P’.

El precandidato presidencial llegó al lugar alrededor de las 6:30 p. m. Una vez en la tarima, se dirigió a los ciudadanos que llegaron para escuchar su discurso. “Nosotros estamos haciendo un pacto con la paz, si lo quieren así con el Jesús que prefiere a los pobres, con el pueblo, eso es el ‘Pacto Histórico’, un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia”, sostuvo.

Pero la visita de Petro a Barranquilla no se quedó solo en buscar el apoyo de los ciudadanos. Este sábado, desde la cuenta oficial de la Colombia Humana, anunciaron que el pacto recibió el apoyo del artista vallenato Cayito Dangond, hermano menor del también cantante Silvestre Dangond.

“Se suma al #PactoHistórico el gran Cayito Dangond. ¡Bienvenido! Porque el Pacto también es arte y cultura”, señaló el movimiento político. Junto a la publicación está una fotografía del artista junto a Petro.

Este medio conoció que se trata solo de un apoyo de Dangond a la alianza política que lidera Petro para las elecciones legislativa del 2022, más no que vaya a ser un futuro candidato.

Es de recordar que en las elecciones del 2018, Silvestre Dangond recibió fuertes críticas tras anunciar abiertamente su respaldo a la candidatura de Iván Duque por la Presidencia de la República, en segunda vuelta. Explicó además que no apoyó la candidatura de Gustavo Petro “no porque sea exguerrillero, sino porque la visión que tiene sobre Colombia y sus ideas políticas, han llevado al fracaso a otro países”. Y agregó: “Ahora me dirán paraco, o que recibí plata por Agroingreso seguro y no es verdad ninguna de las dos”.

Petro en Barranquilla

Durante el evento en Barranquilla, Petro se refirió a las cadenas de Whatsapp que afirmaban que el ‘Pacto Histórico’ se trataba de “brujería y satanismo”. El precandidato aseguró que son calumnias y pidió a la Fiscalía que investigue a los autores de dichos mensajes.

“Se han asustado tanto por ahí que enviaron mensajes por Whatsapp con mentiras”, señaló el senador en medio de este encuentro.

El encargado de esparcir la voz y de la logística del evento fue el senador Armando Benedetti, quien compartió en su cuenta de Twitter imágenes de los seguidores del exalcalde de Bogotá que asistieron.

Sobre la convocatoria que se logró, el político costeño expresó su agradecimiento a los habitantes de la ciudad y aseguró que Petro es el único candidato que podía llenar la Plaza de la Paz, y que con este hecho quedaba demostrado que “Barranquilla volvió a ser de los barranquilleros”.

El pasado miércoles, 8 de septiembre, el Centro Nacional de Consultoría reveló su más reciente encuesta sobre la intención de voto de los colombianos en las elecciones presidenciales de 2022. El resultado muestra que Gustavo Petro sigue con una gran ventaja frente a sus rivales con un 17 % de intención de voto de los encuestados.

La encuesta, realizada para la revista Semana, muestra que pese a que Petro sigue con el liderato, la intención ha caído con el paso de los meses, pues en mayo de este año tenía una intención de voto del 25 %, lo que significa ocho puntos menos.

Frente a los otros candidatos, Sergio Fajardo sigue en el segundo lugar con el 7 %, Juan Manuel Galán es tercero con el 6 % y Rodolfo Hernández, cuarto con el 5 %.

De los candidato de la centro-derecha sobresalen la senadora María Fernanda Cabal y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, ambos con el 4 % de intención de voto.

