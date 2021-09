“El fútbol necesita de mi”, Julio Comesaña en su presentación como nuevo entrenador del DIM

Tras la salida de Hernán Darío Gómez, Independiente Medellín presentó ante los medios de comunicación a Julio Avelino Comesaña, ex jugador y quien ya había sido entrenador y director deportivo de Independiente Medellín en la década de los 80. El tres veces campeón del fútbol colombiano llega por cuarta vez al equipo antioqueño.

La última experiencia en el fútbol profesional de Julio Avelino Comesaña fue con Junior FC en la temporada del 2019-2020, aquella vez el director técnico tras su salida insinuó que podría no volver a dirigir, sin embargo, todavía se siente capacitado para aportar al fútbol, “ Vuelvo al fútbol porque necesito del fútbol, no solo verlo por televisión . Yo necesito volver al fútbol y sé que el fútbol necesita que yo esté metido en la pelea. Creo que la gente de mi generación que esté en condiciones de trabajar le debemos al fútbol presencia, aunque sea para generar controversia entre el fútbol antiguo y moderno”.

El principal objetivo del director técnico es el de lograr la clasificación al cuadrangular final. El Independiente Medellín actualmente está en la casilla 14 de la tabla de posiciones con ocho unidades. Comesaña se mostró emocionado por su regreso y relató como se dio su contratación:

“Me lleva al pasado, muchos recuerdos importantes vividos en esta ciudad y en el equipo. Me ha causado mucha alegría. Fue algo muy inesperado porque se habían presentado posibilidades en otros equipos que yo había descartado. De golpe apareció esto ante la renuncia de Hernán (Bolillo)… una llamada que me sorprendió. Fue una decisión rápida de venir porque me causaba satisfacción y alegría. Ahora regreso, y no digo que a cerrar mi etapa de entrenador porque no sé qué va a pasar, pero sí terminando mi carrera prácticamente. Es una coincidencia con significado”.